Angriff auf Armee in Mali

Bamako. Nach einem schweren Angriff von mutmaßlichen Dschihadisten auf zwei Lager der Armee in Mali ist die Zahl der getöteten Soldaten auf 38 gestiegen. Dies teilte Verteidigungsminister Ibrahim Dahirou Dembélé am späten Donnerstag abend im staatlichen Radio mit. Bei den heftigen Kämpfen in der Nacht zum Montag sollen auch 15 Angreifer getötet worden sein. Rund 60 malische Soldaten galten noch als vermisst.

Die Angreifer hatten in der Nacht zum Montag fast zeitgleich zwei Camps der malischen Streitkräfte attackiert. Bei der Verfolgung der Angreifer wurden die malischen Truppen nach Angaben der Regierung von Streitkräften des Nachbarlandes Burkina Faso unterstützt. (dpa/jW)