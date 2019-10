Nichts bleibt kleben

Czarek Sokolowski/AP/dpa Parlamentspräsident Marek Kuchcinski (l.) hat soeben seinen Rücktritt angekündigt. PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski verlässt die Bühne (Warschau, 8.8.2019)

Ein Parlamentspräsident, der drei Jahre lang Regierungsjets als Privattaxis nutzt und dabei entgegen den Vorschriften Freunde und Familienangehörige mitnimmt. Ein in der Zwischenzeit zum Präsidenten des Rechnungshofs beförderter Finanzminister, der mit Zuhältern per du ist und zum Zweck der Steuerersparnis Mieteinnahmen künstlich herunterrechnet, die er überdies aus einem Stundenhotel zieht, das mit EU-Mitteln als »Pilgerheim« renoviert wurde. Ein Justizminister, aus dessen Haus mit Wissen seines Stellvertreters kritische Richter im Internet gemobbt werden. Ein Ministerpräsident mit ungeklärten Grundstücksgeschäften und ein Parteichef, der am Gesetz vorbei auf dem Gelände der parteinahen Stiftung zwei Wolkenkratzer errichten will und von einem Geschäftspartner, dem er das Honorar schuldig bleibt, umgerechnet 11.500 Euro in bar als Schmiergeld für die Unterschrift eines im Aufsichtsrat dieser Stiftung sitzenden Priesters verlangt.

Das sind nur die größten Skandale und Affären der polnischen Regierungspartei PiS (»Recht und Gerechtigkeit«) aus dem letzten Jahr. Die Folgen: Jaroslaw Kaczynski ist und bleibt Parteichef, Mateusz Morawiecki ist nach wie vor Ministerpräsident, Vielflieger Marek Kuchcinski trat zwar »freiwillig« von seinem Amt als Parlamentspräsident zurück, wird aber dem nächsten Sejm mit Sicherheit wieder angehören. Und der Rotlichtvermieter Marian Banas beurlaubte sich als Rechnungshofspräsident selbst »bis zur Klärung der Vorwürfe«, was nach der Wahl am kommenden Sonntag wohl eine Formsache werden dürfte.

Die PiS scheint immun gegen alle Vorwürfe, die ihr die liberale Opposition in den letzten vier Jahren gemacht hat – ob es um die Demontage von Rechtsstaat und Gewaltenteilung geht oder um Unappetitlichkeiten wie die angeführten. Ihre Umfragewerte schwanken seit Monaten zwischen 40 und 45 Prozent, das ergibt nach dem polnischen Wahlrecht locker eine absolute Mehrheit. Die in Polen angewandte Berechnung der Sitzzuteilung im Parlament – benannt nach dem belgischen Statistiker Victor d’Hondt (1841–1901) – begünstigt die großen Gruppierungen und gibt ihnen überproportionalen Einfluss.

Warum ist die PiS so unangreifbar? Sie kann zum einen auf eine Stammwählerschaft von 30 bis 35 Prozent vertrauen. Das sind überwiegend Bewohner von Dörfern und Kleinstädten, mehr Männer als Frauen, mehr Ältere – aber auch Erstwähler – als Angehörige der mittleren Generation, eher solche mit niedrigen Bildungsabschlüssen als mit hohen. Mit überraschender Deutlichkeit ziehen Sozialwissenschaftler die politischen Grenzen: Ab einem Wohnort mit mehr als 100.000 Einwohnern und ab dem Abitur drehen sich die politischen Vorlieben, liegt die liberale Opposition vorn. Auch unter den Frauen hat die Opposition eine Mehrheit.

Über ihre Kernwählerschaft hinaus hat es die PiS verstanden, durch großzügige Sozialleistungen große Teile der »einfachen Leute« auf ihre Seite zu bringen. Kindergeld und Schulbeihilfe, Erhöhung des Mindestlohns und 13. Rente haben unbestritten den unteren Einkommensschichten in den letzten Jahren deutliche Verbesserungen gebracht. Kinderarmut wurde um 80 Prozent zurückgedrängt, Hunderttausende Familien konnten es sich erstmals seit der Restauration des Kapitalismus leisten, mit ihren Kindern in die Ferien zu fahren. Die liberalkonservative »Bürgerplattform« als größte Oppositionskraft traut sich denn auch nicht, dies zurückzunehmen; abgesehen davon, dass sie wohl kaum in die Verlegenheit kommen wird, es versuchen zu können.

Der linke Soziologe Slawomir Sierakowski nennt als Grund für die bombenfeste Unterstützung für die PiS vor allem, dass die Menschen es leid seien, ewig den Gürtel enger schnallen zu müssen. Sie hätten das Gefühl, dass auch ihnen etwas vom polnischen Wirtschaftserfolg zustehe, und die PiS bediene dies. Allerdings tut sie das auf spezifische Weise: immer als politische Gabe, und möglichst nicht so, dass daraus irgendwelche Rechtsansprüche erwachsen. Gegenüber protestierenden Berufsgruppen im öffentlichen Dienst, etwa Lehrern, Krankenpflegern oder Ärzten, taktiert sie knallhart und lässt die Streikenden auflaufen. Trotzdem bekommen Lehrer und Physiotherapeuten demnächst Gehaltserhöhungen – aber im Rahmen der allgemeinen Erhöhung des Mindestlohns.

Ein Faktor darf nicht vergessen werden: die einstweilen unerschütterliche Allianz von PiS und katholischer Kirche. Jaroslaw Kaczynski erklärt, die Kirche verkörpere das einzige in Polen allgemein verbindliche Sittengesetz, an das sich jeder halten müsse, auch Nichtgläubige. Außerhalb der Kirche herrsche der »Nihilismus«. Das kommt gut an bei den Bischöfen, die alarmiert sind vom Rückgang des Einflusses der Kirche in der Gesellschaft. Zum Beispiel nimmt die Teilnahme am Religionsunterricht in den Schulen stark ab. Um so stärker die Agitation von der Kanzel. PiS-Plakate am Kirchenzaun sind in diesen Wochen in Polen kein seltener Anblick.