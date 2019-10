Handelskrieg bremst Industrie aus

Guillaume Horcajuelo/epa/dpa Sonderzölle der USA auf Flugzeuge aus EU: Doch dank Boeing-Krise bleibt Airbus »wettbewerbsfähig«

Krisenstimmung in der Industrie: Die Bestellungen bei deutschen Maschinenbauern sind im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17 Prozent eingebrochen, teilte der Branchenverband VDMA am Freitag in Frankfurt am Main mit. »Wie befürchtet, waren die vorangegangenen Monate mit einstelligen Minusraten nur eine Verschnaufpause«, kommentierte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann die Lage. Die Inlandsorders sanken um zwölf -, die Auslandsaufträge um 19 Prozent. Auch für 2020 erwartet die Schlüsselindustrie keine Wende zum Besseren. Internationale Handelskonflikte und die Ungewissheiten des »Brexit« belasten laut VDMA die Geschäfte. Hinzu komme der Strukturwandel in der Autoindustrie.

Zugleich gehen die Auseinandersetzungen zwischen den drei weltgrößten wirtschaftlichen Akteuren USA, China und EU, in die nächste Runde. Die USA verhängen wegen »rechtswidriger EU-Subventionen« für den Flugzeugbauer Airbus Strafzölle in Milliardenhöhe auf Importe von dort. So soll bei der Einfuhr von Flugzeugen vom 18. Oktober an eine zusätzliche Abgabe von zehn Prozent erhoben werden. Bei zahlreichen anderen Produkten wie Käse, Wein, Butter, Olivenöl und Kaffee wird es ein Strafzoll von 25 Prozent sein.

Dies soll vor allem Produkte der Länder treffen, die für die Airbus-Subventionen verantwortlich sind: Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Dabei scheint die BRD glimpflich davonzukommen, denn die Automobilindustrie bleibt verschont. Und Airbus-Käufe gelten derzeit fast als alternativlos, weil de Probleme des US-Marktgiganten Boeing mit dem Krisenjet 737 Max – zwei Maschinen waren abgestürzt, ein weltweites Startverbot die Folge – die Konkurrenzsituation für den EU-Konzern deutlich verbessert haben.

Unabhängig davon sieht sich US-Präsident Donald Trump bei dem Streit im Recht. Die EU habe die USA seit vielen Jahren mithilfe von Zöllen und Handelsschranken »sehr gemein« behandelt, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. Die von der Welthandelsorganisation (WTO) gegebene Erlaubnis für Vergeltungszölle sei »ein hübscher Sieg«. (dpa/jW)