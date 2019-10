Umfrage: Haushalt stresst jede dritte Frau

Bochum. Mehr als jede dritte Frau, die mit einem Mann zusammenlebt und keine Haushaltshilfe hat, fühlt sich fast immer oder häufig durch Tätigkeiten im Haushalt überlastet und gestresst. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Minijob-Zentrale unter Paaren. Während 37 Prozent der Frauen dies angaben, waren es nur 10 Prozent der Männer. Regelmäßig Streit wegen der Aufgabenverteilung im Haushalt gab es aber nur bei sechs Prozent der Befragten. Die große Mehrheit der An der Erhebung Teilnehmenden gab an, sich eher selten (33 Prozent) oder so gut wie nie (61 Prozent) über die Aufgabenverteilung zu streiten, heißt es in der Studie, die der Deutschen Presseagentur am Dienstag vorlag. (dpa/jW)