Haftbefehl für Staatsdiener

arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa Bei der Thüringer Polizei (Archivbild) konnte sich dieses Mal nicht der Korpsgeist durchsetzen

Das Amtsgericht Erfurt hat Haftbefehl gegen zwei Thüringer Polizisten erlassen, die verdächtigt werden, im Dienst eine Frau vergewaltigt zu haben. Den Beamten wird sexueller Missbrauch sowie gemeinschaftliche Vergewaltigung in einem besonders schwerem Fall vorgeworfen. Sie hätten sich beim Haftrichter nicht zu den Vorwürfen geäußert, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Erfurt mit. Den Angaben zufolge waren beide Polizisten zur Tatzeit am vergangenen Samstag im Dienst. Die Frau habe sich als »behördlich Verwahrte« rechtlich in Polizeigewahrsam befunden. Weitere Einzelheiten wollte die Staatsanwaltschaft nicht bekanntgeben und verwies auf die laufenden Ermittlungen sowie den Schutz der Beteiligten.

Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) soll der Übergriff im Kreis Gotha bei einer Durchsuchung der Wohnung der Frau stattgefunden haben. Sie stand demnach unter Verdacht, mehrere Identitäten genutzt zu haben. »Ich hoffe, dass wir schnell Gewissheit haben werden, was genau vorgefallen ist«, erklärte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) laut dpa und versprach rasche und gründliche Aufklärung.

Laut Maier waren direkt nach Bekanntwerden der Vorwürfe die Staatsanwaltschaft und die Experten für interne Ermittlungen der Landespolizeidirektion eingeschaltet worden. Sie hätten die weiteren notwendigen Maßnahmen veranlasst. Ziel sei es, »schnell und rückhaltlos den Sachverhalt aufzuklären, so Maier. »Wenn sich der Vorwurf bestätigen sollte, wäre dies nicht nur eine schwere Straftat, sondern würde auch erhebliche dienstrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen«, betonte der Minister. Im Fall einer Verurteilung drohen den Männern nach Angaben der Staatsanwaltschaft Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren.

Die internen Ermittlungen hätten in diesem Fall schnell gegriffen, und die Polizei sei konsequent auch gegen eigene Kollegen vorgegangen, erklärte der innenpolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Dirk Adams.

Auf einen Verdachtsfall von illegaler Polizeigewalt kommen in Deutschland jedoch mindestens fünf Fälle, die nicht angezeigt werden. Das geht aus der ersten Studie zur Erforschung illegaler Polizeigewalt in Deutschland hervor. Einen Zwischenbericht der Untersuchung »Körperverletzung im Amt« hatten Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum am 17. September veröffentlicht.

Das Dunkelfeld liegt demnach bei mindestens 10.000 mutmaßlichen Gewalttaten durch Polizisten im Jahr. Für die Studie hatten knapp 3.400 mutmaßliche Opfer von rechtswidriger Polizeigewalt Auskunft gegeben. Eine gesonderte Untersuchung von Sexualstraftaten im Amt liegt bisher nicht vor. (dpa/jW)