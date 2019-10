Willkür gegen Geflüchtete

Elias Marcou/REUTERS Geflüchtete riefen bei dem Protest am Dienstag auf Lesbos: »Free us from hell!« (Rettet uns aus der Hölle!)

Auf der griechischen Insel Lesbos haben am Dienstag rund 500 Geflüchtete gegen die unerträglichen Bedingungen in dem Flüchtlingslager Moria protestiert. Sie forderten eine sofortige Reisemöglichkeit nach Athen und Transparenz über die Zahl der Menschen, die am Sonntag bei einem Brand im »Hotspot« getötet wurden. Polizeikräfte errichteten Straßensperren, um die Demonstration zu verhindern.

Die griechische Regierung plant unterdessen eine Änderung des Asylrechts, die die Antragstellung für Geflüchtete an deren Wohlverhalten koppelt. Wie die Tageszeitung Efsyn am Dienstag berichtete, sieht der Gesetzentwurf vor, dass »bei Migranten, die bei ihrer Aufnahme nicht den Überstellungsentscheidungen der Strukturen nachkommen, davon ausgegangen wird, dass sie keinen Schutz wünschen und zurückgeführt werden«. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis will bis Ende 2020 mehr als 10.000 Migranten zurück in die Türkei zu schicken. (jW)