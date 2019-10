Tausende Polizisten bei »Wutmarsch« in Paris

Paris. Mit einem »Wutmarsch« haben Frankreichs Polizisten am Mittwoch in Paris für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. An der Kundgebung, zu der alle großen Polizeigewerkschaften aufgerufen hatten, beteiligten sich nach Veranstalterangaben rund 22.000 Menschen. Der Protestmarsch richtete sich auch gegen die geplante Rentenreform der Regierung.

Aktivisten der »Gelbwesten«-Bewegung beobachteten den Protestmarsch am Pariser Bastille-Platz. Sie erinnerten daran, dass es seit Beginn der Proteste »seit zehn Monaten auch Polizeigewalt gibt«. Sie haben Dutzende Fälle dokumentiert, in denen Menschen durch Gummigeschosse schwer verletzt wurden. (AFP/jW)