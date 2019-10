Platz schaffen für Reiche

Paul Zinken/dpa Die Polizei kontrolliert einen gastronomischen Betrieb in Berlin-Neukölln (22.8.2019)

Mit der Bekämpfung von »Clankriminalität« wird nicht nur in Berlin Politik gemacht. Seit zwei, drei Jahren ist diese von großen Medien intensiv betreute Sparte der »Ausländerkriminalität« zu einem bundesweiten Thema geworden; erst im Juni hat sich die Innenministerkonferenz in Kiel mit deren »länderübergreifender Bekämpfung« befasst. Im Berliner Bezirk Neukölln ist der Druck der Behörden auf »kriminelle Familien« seit der Amtszeit der Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) besonders hoch. Hier werden regelmäßig und publikumswirksam Polizeihundertschaften eingesetzt.

Diese verfolgen allerdings keine Straftaten oder identifizierte Straftäter, sondern unterstützen nur im Rahmen der »Amtshilfe« die Mitarbeiter etwa des Ordnungsamtes, die – vorzugsweise in Cafés und Shishabars – Routinekontrollen veranstalten, die in den meisten Fällen ergebnislos bleiben. Einen Effekt aber gibt es: Eine starke Verunsicherung der lokalen Bevölkerung mit migrantischen Wurzeln; diese sieht sich einem Generalverdacht ausgesetzt, der Träger bestimmter Nachnamen auch ohne Vorliegen eines konkreten Vorwurfs als grundsätzlich kriminell stigmatisiert.

Die Neuköllner Linkspartei hat Dienstag abend versucht, sich diesem Thema im Rahmen einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung unter dem Titel »Stigma, Show, Schikane: Neukölln und die Clandebatte« zu nähern. Das große Interesse hat die Veranstalter, die mehrere zusätzliche Stuhlreihen aufstellen mussten, offenbar überrascht – über 150 Interessierte waren da.

Den erwartbaren Einwand gegen die Veranstaltung – hier stelle man sich vor Kriminelle und verharmlose die »Zustände in Neukölln« – begegnete Jorinde Schulz (Die Linke Neukölln) mit dem Hinweis, es gehe allein um das Anliegen, dass Menschen von Ämtern, Sicherheitsbehörden und Medien »gleich behandelt werden« – egal, »ob sie Müller oder Remmo heißen«. Das sei eigentlich eine »klassische liberale Forderung«. Bei der Linkspartei bezweifle niemand, dass es Strukturen organisierter Kriminalität in Neukölln gebe. Es sei allerdings auffällig, »mit welcher Verve« die Behörden in Neukölln agierten, während sich für »Zehlendorfer Reichenreservate mit einer hohen Expertise in Steuerhinterziehung« niemand interessiere. Bemerkenswert sei auch, dass, wie die Landesregierung in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage einräumte, sogar bei dem bislang größten Einsatz in diesem Jahr ein konkreter Verdacht gegen die Betroffenen hinsichtlich einer »direkten Verbindung zur organisierten Kriminalität« gar nicht vorgelegen habe.

Die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Ulla Jelpke, sagte in ihrem Redebeitrag, bei der »Clandebatte« werde »eindeutig die rassistische Karte gezogen«. So diskutiere man gerade über eine Bund-Länder-Initiative zur »Bekämpfung der Clankriminalität«, die nicht mit sachlichen Kriterien, sondern »rein subjektiv« mit dem »öffentlichen Sicherheitsempfinden« begründet werde. Der Begriff »Clankriminalität« sei irreführend; er stempele Menschen nach einem Herkunftskriterium als Kriminelle ab und suche die Ursachen von Kriminalität in vermeintlichen »kulturellen Werten und Traditionen«.

Aus dem Publikum kam der Hinweis, dass das, was jetzt passiere, von der AfD in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) schon seit längerer Zeit gefordert worden sei. Auch gehe es hier »nicht nur um Rassismus«, sondern um die Interessen von Vermietern. In der BVV säßen Leute, die jetzt, wo auch Wohlhabende nach Neukölln zögen, »arme Menschen loswerden wollen«.