Umfrage: Britische Wirtschaft in Rezession

London. Die britische Wirtschaft rutscht offenbar in die Rezession. Die Geschäfte im dominierenden Dienstleistungssektor liefen im September unerwartet schlecht, wie das Institut »IHS Markit« am Donnerstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Der Einkaufsmanagerindex sackte auf 49,5 Punkte ab und damit unter die Schwelle von 50 Punkten, ab der Wachstum signalisiert wird. Die Daten zeigten, dass die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs das zweite Quartal in Folge geschrumpft sei, zunächst um 0,2 und im jetzt unmittelbar zurückliegenden um 0,1 Prozent, teilte »IHS Markit« weiter mit. Dies sei die gängige Definition der Rezession. (Reuters/jW)