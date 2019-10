Putin gratuliert Merkel und Steinmeier

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel zum gestern begangenen »Tag der deutschen Einheit« gratuliert. »Die deutsche Wiedervereinigung war ein historisches Ereignis, das das Ende des Kalten Krieges in Europa markierte und ein neues Kapitel in den Beziehungen unserer Länder aufschlug«, formulierte Putin in einem vom Kreml veröffentlichten Schreiben. Die »konstruktive Entwicklung der russisch-deutschen Zusammenarbeit« sei im Interesse der Völker Russlands, Deutschlands und des gesamten europäischen Kontinents. (Xinhua/jW)