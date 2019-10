Vier Polizisten in Paris bei Messerangriff getötet

Paris. Bei einer Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur sind laut französischen Medien insgesamt fünf Menschen getötet worden. Vier Polizisten seien ums Leben gekommen, auch der Angreifer sei tot, berichteten die Nachrichtensender BFM-TV und Franceinfo am Donnerstag. Demzufolge war der Angreifer ein Verwaltungsmitarbeiter der Polizeipräfektur. Wahrscheinlicher Hintergrund der Tat sei ein interner Konflikt innerhalb der Behörde. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron besuchte noch am Donnerstag den Tatort. (dpa/jW)