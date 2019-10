Erinnerung an Eddi

Gabriele Senft

Eine Gedenktafel für den Kabarettisten, Schauspieler und Autor Edgar Külow (1925–2012) wurde am Mittwoch abend vor der Bernhard-Bästlein-Straße 20 in Berlin-Lichtenberg enthüllt. Anlass war die Gala zur Verleihung des nach ihm benannten »Eddi«, des Oscars für die, die nie in Hollywood gefeiert werden würden. Die »Nichtwürdenträger«, wie sie Külow einst nannte. In diesem Jahr ging der Preis an das Ensemble des Kabaretts »Distel«. Seit 2013 ist das Bezirksamt Lichtenberg Stifter und Schirmherr der »Eddi«-Verleihung im Theater an der Parkaue. (jW)