Katar sehen und sterben

Aleksandra Szmigiel/REUTERS Da kann man schon mal den Boden küssen: Katars Abderrahman Samba nach Bronze über 400 Meter Hürden

Einmal nach Katar – und dann sterben. Für die zahlreichen Wanderarbeiter, die auf den Baustellen der Leichtathletik-WM-Stätten in Doha um ihr Leben schuften mussten, ist so ein Satz alles andere als ein flotter Spruch. Er passt freilich auch sehr gut zu den Wettkämpfen selbst bzw. zur unerträglichen Hitze, mit der etwa die Marathonläuferinnen am Sonntag zu kämpfen hatten. Extra in die – andernorts eher milde – Nacht verlegt, mussten die Athletinnen in Doha gegen eine fürchterliche Wand von 32,7 Grad bei 73,3 Prozent Luftfeuchtigkeit rennen. Das machte nicht nur niemandem Spaß, Äthiopiens früherer Wunderläufer Haile Gebrselassie hält die extremen Temperaturen in der Hauptstadt des beliebten Golfstaats glatt für lebensgefährlich. »Gott bewahre, aber Menschen, die bei solchen Wetterbedingungen laufen, hätten sterben können«, sagte der 46jährige am Montag der Nachrichtenagentur AP. »Es war ein Fehler, die Weltmeisterschaften bei solch heißem Wetter in Doha auszutragen, besonders das Marathonrennen. Als jemand, der so lange in diesem Sport aktiv war, finde ich das inakzeptabel«, meinte der mehrmalige Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler. Angesichts dieser Extreme hätte man nach Meinung Gebrselassies auf die Marathonläufe ganz verzichten müssen – oder auf Halbmarathonwettbewerbe ausweichen können. Zu spät: Die Siegerzeit der Kenianerin Ruth Chepngetich war prompt die schlechteste in einem WM-Marathon. Und: Nur 40 der 68 gestarteten Teilnehmerinnen kamen nach 42,195 Kilometern überhaupt ins Ziel. Das gab’s noch nie.

Ärger macht in Doha aber nicht nur die Hitze, zuletzt sorgten dafür auch die deutschen Sprinterinnen Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto (beide schieden bereits am Sonntag über 100 Meter im Halbfinale aus). Die pfiffige Idee neuer Kameras, welche die Gesichter der Läuferinnen und Läufer schön groß im besonders intensiven Moment das Starts zeigen, müssen auf dem Weg zum Startblock nämlich erst einmal überwunden werden. Da reibt sich der gemeine Sexist zwar lüstern die Hände, Lückenkemper sieht die Sache indes so: »In den knappen Sachen über diese Kamera zu steigen, um in den Block zu gehen, finde ich sehr unangenehm.« Unterstützung bekamen die Sprinterinnen von Amélie Ebert, Präsidiumsmitglied im Verein »Athleten Deutschland«. »Wenn bei einem Wettkampf die gewohnte Kameraführung geändert oder sogar pikante Kamerapositionen eingeführt werden sollen, wäre im Vorfeld eine Abstimmung mit der Athletenvertretung der IAAF wünschenswert«, sagte sie der Rheinischen Post am Dienstag. Dem Deutschen Leichtathletikverband zufolge führte die Beschwerde jedoch zu einem Erfolg. Demnach werden die Bilder der sogenannten »upper cameras« im TV-Kontrollraum des Khalifa-Stadions, im Fernsehen und auf der Stadionvideowand erst groß gezeigt, wenn die Athleten im Block sitzen.

Für so etwas wie WM-Stimmung wiederum, zumindest unter den Katarern, sorgte am Montag, dem vierten Tag dieser so politisch fragwürdigen wie bislang eher tristen Sportgroßveranstaltung, Abderrahman Samba, der im ausnahmsweise halbwegs gefüllten Khalifa International Stadium Bronze über 400 Meter Hürden in 48,03 Sekunden gewann (der Norweger Karsten Warholm verteidigte in 47,42 Sekunden seinen Titel erfolgreich vor Rai Benjamin mit 47,66). Höflich bedankte sich Samba bei Gott, Scheich und Vaterland und schritt pflichtschuldig an der Seite des sichtlich zufriedenen Scheichs Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, dem Präsidenten des Katarischen Olympischen Komitees, die Fernsehkameras ab. Die Würdenträger des Wüstenstaates hatten sich an den Tagen zuvor mächtig gelangweilt und ostentativ unbeeindruckt im schlecht besuchten Stadion präsentiert. Nun wollten sie natürlich am Samba-Glanz teilhaben.