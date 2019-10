Rechte ködern Autofahrer

Christoph Schmidt/dpa Die französischen »Gelbwesten« protestieren gegen, das Stuttgarter Plagiat für das System in Form der Auto- und Mineralölindustrie (9.2.2019)

Schüler, Studenten, Wissenschaftler und Eltern, die freitags gegen die verfehlte Klimaschutzpolitik der kapitalistischen Staaten auf die Straße gehen, sind neuestes Hassobjekt von Faschisten in der BRD. Unter anderem das Internetportal »PI News« gibt Anleitung für den Aufbau von »Gegenbewegungen«. Mit frauenverachtender, behindertenfeindlicher und anderer Demagogie plädierte dort der ehemalige AfD-Funktionär Wolfgang Hübner für die Gewinnung einer »Massenbasis« aus der »Mitte der Gesellschaft«.

Die Rechte müsse aus Fehlern lernen, findet er. So habe etwa die Facebook-Gruppe »Fridays for Hubraum« zu öffentlich agiert. Bereits nach wenigen Tagen hatte diese rund 400.000 Mitglieder. Nachdem aus dieser massenhaft Kommentare mit Vergewaltigungs- und Mordphantasien gegen die 16jährige Greta Thunberg als Gesicht der jungen Umweltbewegung »Fridays for Future« öffentlich geworden waren, hatten die Administratoren die Gruppe geschlossen. Man müsse Hübner zufolge künftig »kluge Zurückhaltung« üben. Ziel sei es, »die ganz große Mehrheit« der Autobesitzer zu erreichen. Diese »Automacht« müsse »auf jeden Fall genutzt« werden. Dass dies möglich sei, habe diese Facebook-Gruppe bewiesen. Ihre »Überparteilichkeit« lobte er, denn diese sei »unverzichtbare Grundbedingung für jede Initiative, die eine Massenbasis anstrebt und Erfolg haben will«.

Thunberg bietet Faschisten eine Angriffsfläche, die deren Ideologie bestens in Bild passt. So greife im »klimahypnotisierten Merkel-Deutschland« der »Klimatotalitarismus« um sich, und ein »schwer gestörtes Trotzköpfchen« propagiere diesen. Hier sind die Muster sexistischer Attacken klar erkennbar, die im patriarchalisch organisierten Kapitalismus darauf abzielen, in der Öffentlichkeit stehende Frauen abzuwerten, zu denunzieren und so von Inhalten abzulenken.

Das Propagandaorgan Sezession der in Sachsen-Anhalt residierenden Kaderschmiede von Götz Kubitschek namens »Institut für Staatspolitik« (IfS) will derweil faschistische Intellektuelle auf Kurs bringen. In einem Beitrag vom Sonntag schlägt Till-Lucas Wessels von der »Identitären Bewegung« (IB) Nazitöne an. Um Massen zu erreichen, müsse etwa die AfD »bereit sein, eine Trennlinie zu ziehen zwischen der Erhaltung einer leistungsfähigen wirtschaftlichen Infrastruktur im Dienst des Volkes und der immer neuen Profitmaximierung als zerstörerischem Grundprinzip und falschem politischen Paradigma, dem sie scharf entgegenzutreten hat«. Und Wessels plädierte für eine Querfront: Die deutsche Rechte täte »gut daran, sich ein Beispiel an den Ausführungen von (Sahra) Wagenknecht zu nehmen«, um einer »hysterischen Klimabourgeoisie« entgegenzutreten.