Straßenblockaden ab 7. Oktober

Die Klimaschutzbewegung »Extinction Rebellion – Deutschland« kündigte am Dienstag an, Berliner Straßen und Plätze ab dem 7. Oktober mehrere Tage lang blockieren zu wollen:

Ab Montag, den 7. Oktober werden mehrere tausend Menschen beim friedlichen »Aufstand gegen das Aussterben« zentrale Straßen und Plätze in Berlin blockieren, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben. »Das Klimapaket ist ein Schlag in das Gesicht von 1,4 Millionen Demonstranten, die sich eine sichere und gerechte Klimapolitik wünschen. Da Petitionen und Demonstrationen nichts nützen, müssen wir jetzt den Alltag der Hauptstadt stören, bis die Politik uns zuhört. Wir kommen, um zu bleiben«, sagt Carola Rackete von Extinction Rebellion.

Die Aktionen finden im Rahmen der weltweiten Rebellionswelle von Extinction Rebellion statt, bei der Zehntausende Menschen in mehr als 60 Großstädten Aktionen des zivilen Ungehorsams durchführen – darunter London, Paris, Wien, Madrid, Amsterdam, Prag, Los Angeles, Santiago, Washington, D. C., New York, Montreal, Buenos Aires, Kapstadt, Neu-Delhi, Mumbai und Sydney. In Berlin werden Tausende Mitglieder aus den über 100 deutschen Ortsgruppen sowie aus Skandinavien und Polen an Aktionen des zivilen Ungehorsams teilnehmen. Hunderte sind bereit, sich dafür festnehmen zu lassen. Auf dem Potsdamer Platz, ebenfalls am 7. Oktober, wird Extinction Rebellion bei einer Kundgebung und bei künstlerischen Aktionen die Forderung »Jetzt handeln« erlebbar machen. »Wenn die Autos wegbleiben, können wir die graue und kommerzialisierte Betonwelt den Menschen zurückgeben und sie in einen spielerischen, offenen Raum mit Platz für Musik, Performances und Workshops verwandeln. Wir laden alle Berliner ein, diese Welt von morgen schon heute zu leben«, sagt Annemarie Botzki aus Berlin.

In einer Pressemitteilung des Bündnisses gegen die Einheitsfeier 2019 in Kiel vom Montag abend heißt es:

Ein Bündnis aus linken, antifaschistischen, antirassistischen und klimapolitischen Gruppen ruft für diesen Donnerstag zu einer Demonstration unter dem Motto »Wut verbindet – Deutschland spaltet. Klassensolidarität statt Vaterland« zu einer Demonstration auf, zu der Teilnehmer aus ganz Norddeutschland und darüber hinaus erwartet werden. Die Versammlung beginnt um 11 Uhr am Hauptbahnhof und wird anschließend zum offiziellen Festakt der Bundesregierung in der Sparkassen-Arena sowie über das Bürgerfest in der Kieler Innenstadt ziehen.

Zum Hintergrund der Proteste erklärt Sandy Beinlich vom Bündnis: »Die deutschen Zustände 2019 machen wütend. Die Wut all jener, die infolge der sogenannten Wiedervereinigung nichts zu lachen haben, soll uns am 3.10. verbinden. Wir wollen am Tag der Propagandafeier die Leidtragenden der wiedererstarkten deutschen Nation sichtbar machen. Unser Protest richtet sich gegen die Hartz-IV-Reformen, die Beteiligung der Bundeswehr an Angriffskriegen, das Sterben an den europäischen Außengrenzen, den politischen und gesellschaftlichen Rechtsruck, das neoliberale EU-Austeritätsregime genauso wie gegen die Vereinnahmung des demokratischen Aufbruchs in der DDR 1989 durch die hegemoniale Geschichtsschreibung. Des weiteren fordern wir eine umfassende Aufarbeitung und Entschädigung der Treuhand-Verbrechen in der Nachwendezeit.«