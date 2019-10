Druck auf französische Regierung nach Brand

Rouen. Fünf Tage nach dem Großbrand in einem Chemiewerk in Nordfrankreich steigt der Druck auf die Regierung: Umweltministerin Elisabeth Borne muss sich am Mittwoch vor der Nationalversammlung erklären, ein Untersuchungsausschuss wird gefordert. Weitere Analyseergebnisse zur Verschmutzung der Umwelt durch das Feuer sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. (AFP/dpa/jW)