Exhumierung von Franco vor November

Madrid. Die spanische Regierung will die Umbettung von Diktator Francisco Franco (1892–1975) nach Möglichkeit vor Beginn des Wahlkampfes am 1. November durchführen. Die sterblichen Überreste des Faschisten sollten schon »in einigen Wochen« exhumiert werden, sagte der sozialdemokratische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag in einem Interview des Radiosenders Cadena Ser. (dpa/jW)