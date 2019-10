Südkorea zeigt neue US-Tarnkappenbomber

Seoul. Südkorea hat zum ersten Mal öffentlich einige von insgesamt 40 bestellten Tarnkappenkampfjets gezeigt, deren Einführung aus den USA von der Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea stark kritisiert wird. Die Präsentation von vier Kampfjets des Typs F-35 A und anderer Waffen erfolgte am Dienstag im Beisein von Präsident Moon Jae In auf einem Luftwaffenstützpunkt in der südöstlichen Stadt Daegu zum 71. Tag der Streitkräfte. (dpa/jW)