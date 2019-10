Pjöngjang kündigt Gespräche mit USA an

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat die Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA angekündigt. Am Freitag werde es einen »ersten Kontakt« geben, am Sonnabend sollten die Verhandlungen auf Arbeitsebene wieder aufgenommen werden, erklärte Vizeaußenministerin Choe Son Hui am Dienstag laut der amtlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA. (AFP/jW)