Volksrepublik China feiert 70. Gründungstag

Thomas Peter/REUTERS Der »große Steuermann« Mao Zedong: Festlicher Umzug in der chinesischen Hauptstadt Beijing zum Nationalfeiertag am Dienstag

Die Volksrepublik China hat am Dienstag in Beijing und vielen anderen Städten des Landes mit zahlreichen Veranstaltungen den 70. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Mehr als 100.000 Menschen versammelten sich alleine in der Hauptstadt, um an einem riesigen Festumzug und einer Militärparade teilzunehmen, die die Errungenschaften der Volksrepublik präsentieren sollten.

Der chinesische Staatschef und Generalsekretär der Kommunistischen Partei Xi Jinping sagte in seiner Rede zur Eröffnung der Militärparade, das Land werde »am Weg der friedlichen Entwicklung« festhalten. »Wir werden weiter mit Menschen aus allen Ländern zusammenarbeiten, um eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen.« Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, betonte Xi, dass die Chinesische Volksbefreiungsarmee stets ihren Zweck und Charakter als Truppen des Volkes bewahren, Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen verteidigen und sich für den Weltfrieden einsetzen müsse. »Keine Kraft kann die Grundfeste dieser großartigen Nation erschüttern«, sagte der Präsident am Tor des Himmlischen Friedens (Tiananmen), dem Ort, an dem Mao Zedong am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China ausgerufen hatte.

Anschließend nahm Xi in einer offenen schwarzen Limousine des Typs »Rote Flagge« als Oberkommandierender die Parade über den Tiananmen-Platz ab, an der rund 15.000 Soldaten und mehr als 160 Flugzeuge und 580 Panzer teilnahmen. Das dabei präsentierte Rüstungsarsenal wurde komplett in der Volksrepublik China hergestellt.

Ein Höhepunkt der größten Truppenschau in der Geschichte des Landes war die erstmals vorgestellte Interkontinentalrakete »Dong Feng 41« (Ostwind), die nach Expertenangaben, mit bis zu zehn nuklearen Sprengköpfen bestückt, in einer halben Stunde die USA erreichen könne. Die Reichweite der 21 Meter langen Rakete beträgt zwischen 12.000 und 15.000 Kilometer.

Mit Spannung war auch der neue Hyperschallgleiter »DL-17« erwartet worden. Der Flugkörper erreicht fünffache Schallgeschwindigkeit, fliegt niedrig und überwindet Luftabwehrsysteme. Der Gleiter kann mit konventionellen und atomaren Sprengköpfen ausgerüstet werden.

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hatten unterdessen am Morgen in Hongkong die offiziellen Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik begonnen. Eine Ehrengarde hisste die chinesische Flagge an der Goldenen Bauhinie, einem Wahrzeichen der Stadt. Zwei Helikopter mit einer chinesischen und einer Hongkonger Fahne flogen über den Hafen.

Neben dem offiziellen Programm gab es auch verschiedene Aktionen der Bevölkerung zum Nationalfeiertag. Unter anderem entfaltete eine Gruppe Jugendlicher auf dem höchsten Gipfel in Hongkong, dem Tai Moshan, eine große chinesische Flagge. Zudem hissten mehr als 2.000 Taxifahrer die Nationalfahne an ihren Autos und fuhren in einer Parade durch die Stadt.

Unterdessen ist es in der Sonderverwaltungsregion erneut zu gewalttätigen Ausschreitungen von Separatisten gekommen. Tausende Demonstranten zogen trotz eines Verbots der Behörden durch Hongkong. Randalierer blockierten am mindestens fünf Orten in der Stadt Straßen, schmissen Pflastersteine, legten Feuer und warfen Molotowcocktails auf Polizisten. Einige der Brandsätze trafen allerdings auch andere Teilnehmer der Proteste. Die Polizei gab laut Xinhua an, nach wiederholten Aufforderungen, die Gewalt zu beenden, Tränengas gegen die »radikalen Protestierenden« eingesetzt zu haben.

Die Hongkonger South China Morning Post berichtete, dass erstmals auch ein Demonstrant mit scharfer Munition angeschossen worden sei. Er befinde sich in kritischem Zustand in einem Krankenhaus. Die Polizei habe die Schüsse abgegeben, nachdem sie von einer Gruppe Separatisten angegriffen worden sei. Von der Polizei wurde der Medienbericht bis jW-Redaktionsschluss nicht bestätigt. (Xinhua/AFP/dpa/jW)