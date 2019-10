Altmaier will Mittelstand entlasten

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will den Mittelstand entlasten. »Dabei geht es unter anderem um eine umfassende Unternehmenssteuerreform, Entlastungen bei den Sozialabgaben sowie die rechtsverbindliche Vereinbarung eines Sozialabgabendeckels bei 40 Prozent«, heißt es in dem am Dienstag vorgestellten Papier. »Die in der Strategie enthaltenen Steuerpläne sind vor allem Geschenke an Reiche und entziehen dem Staat wichtige Einnahmen, die er zur Modernisierung der Infrastruktur braucht«, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. (Reuters/jW)