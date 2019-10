Netzentgelte sollen steigen

Essen. Drei der vier Übertragungsnetzbetreiber haben am Dienstag Erhöhungen der Netzentgelte angekündigt. Bei »Amprion« im Westen Deutschlands und »Transnet« in Baden-Württemberg sollen diese um etwa 15 Prozent steigen. »50-Hertz«, das die Leitungen in Ostdeutschland betreibt, will voraussichtlich sieben Prozent aufschlagen. Das Unternehmen bezifferte die Mehrkosten für einen Privatkunden auf drei Euro pro Jahr. Die von den Übertragungsnetzbetreibern erhobenen Gebühren sind ein Teil der gesamten Netzentgelte, die knapp ein Viertel des Strompreises für Haushaltskunden ausmachen. (dpa/jW)