Maaßen wechselt zu Medienkanzlei

Köln. Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, ist seit Dienstag für die Kölner Kanzlei des Medienanwalts Ralf Höcker tätig, wie es am Montag auf deren Webseite hieß. Demnach gehören zu ihren Mandanten Politiker aller im Bundestag vertretener Parteien. Maaßen werde auf eigenen Wunsch nicht mit Mandaten »der Linken, der Grünen, der AfD« oder vom »Verfassungsschutz« Beobachteten befasst sein. Laut Kanzlei wird gerade ein »Dezernat für öffentliches Äußerungsrecht« aufgebaut, das sich auch damit befassen soll, was Staatsanwaltschaften in Pressemeldungen über einen Beschuldigten preisgeben dürfen. Laut der PresseInformation teile Maaßen das Ziel, »Opfer rechtswidriger Berichterstattung juristisch zu unterstützen«. (dpa/jW)