EU-Kommission weist Kritik zurück

Brüssel. Die EU-Kommission hat die Kritik an der Kandidatenauswahl der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zurückgewiesen. Die Behörde verfüge nicht über eine »interne CIA, um Sicherheitskontrollen der Kandidaten durchzuführen«, sagte eine Sprecherin am Dienstag in Brüssel. Der Rechtsausschuss des EU-Parlaments hatte zuvor zwei Anwärter für von der Leyens Team wegen Interessenkonflikten abgelehnt. Die Anhörungen der anderen Kandidaten begannen am Montag nachmittag und dauern bis zum 8. Oktober. Gegen eine Reihe von ihnen gibt es Vorbehalte. (AFP/jW)