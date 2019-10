Landwirte protestieren

Mike Corder/AP Photo/dpa

Am Dienstag haben sich in den Niederlanden mehr als 2.000 Bauern auf Treckern zu Protesten auf den Weg nach Den Haag gemacht. Die großen Zufahrtsstraßen in die Stadt seien verstopft, hieß es vom Verkehrsministerium. Insgesamt hätten die Staus eine Länge von mehr als 1.000 Kilometern. Die Bauern wollen in Den Haag gegen einschneidende Maßnahmen gegen die Landwirtschaft protestieren. Die Branche wird ihrer Meinung nach einseitig für Umweltprobleme wie den Klimawandel und den zu hohen Stickstoffausstoß verantwortlich gemacht. (dpa/jW)