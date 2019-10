Deutsche Post AG will Preise erhöhen

Frankfurt am Main. Die Deutsche Post will trotz bereits drastisch gestiegener Portokosten in den nächsten Jahren die Preise erhöhen. Das teilte der Vorstandsvorsitzende Frank Appel am Dienstag bei der Präsentation der »Strategie 2025« in Frankfurt am Main mit. Der Konzern will rund zwei Milliarden Euro in die Digitalisierung investieren. Damit will Appel auch Großkunden aus dem Onlinehandel bei der Stange halten, die wie der US-Riese »Amazon« in eigene Zustellnetze investieren und damit langfristig zu Konkurrenten werden könnten. Amazon werde auch 2025 ein großer Kunde der Post sein, versicherte Appel. Die Investitionen in die Digitalisierung sollen auch den Gewinn der Post treiben. Der operative Gewinn (Ebit) solle bis 2022 mindestens 5,3 Milliarden Euro erreichen. (Reuters/jW)