Trump bat Australien um Hilfe bei Ermittlungen

Washington. US-Präsident Donald Trump hat den australischen Premierminister Scott Morrison um Unterstützung in der »Russland-Affäre« gebeten. Ein australischer Regierungssprecher bestätigte am Dienstag, dass Morrison von Trump um Informationen zur Untersuchung von Russland-Sonderermittler Robert Mueller gebeten worden sei. Demnach sagte Morrison die Kooperation seines Landes zu. Zuvor hatte die New York Times über das Telefonat berichtet. Diesem Beitrag zufolge hoffte Trump auf Informationen, welche die Glaubwürdigkeit der Untersuchung schwächen würden. Mueller hatte bei seinen Ermittlungen zur »Russland-Affäre« keine Belege für illegale Geheimabsprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Moskau gefunden. Vom Verdacht strafbarer Justizbehinderung entlastete er Trump jedoch nicht. (AFP/jW)