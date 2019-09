Wo bleibt der Trotz?

Stefan Mittelstädt / Eisbären Juniors Unter Druck: Eisbärin Sarah Bobrowski (Mitte) kämpft sich gegen die Mannheimerinnen Theresa Knutson (r.) und Yvonne Vorlicek (l.) durch

Die Frauen der Eisbären Juniors verpatzten den Saisonauftakt in der Deutschen Fraueneishockeyliga (DFEL) komplett: Gegen die Mad Dogs Mannheim unterlagen sie am Wochenende gleich doppelt. Dem 1:5 (0:2/0:1/1:2) am Sonnabend abend folgte ein 2:3 (1:1/0:1/1:1) am Sonntag nachmittag im Wellblechpalast in Hohenschönhausen.

Doppelpartien am Wochenende sind typisch für das Fraueneishockey, das spart Anfahrtswege und Kosten. Sieben Teams, mehr spielen nicht in der Bundesliga. In der vergangenen Saison waren es noch acht. Den Platz der abgestiegenen Hannover Lady Indians wollte kein aufstiegsberechtigtes Team einnehmen. Der Teammanager der Mad Dogs, Dirk Clauberg, weiß, warum: »Vereine können oftmals die 25.000 Euro Mindestetat für den Spielbetrieb nicht aufbringen.« Und bleiben lieber zweitklassig.

In den Saisons 2017/18 und 2018/19 erreichten weder die Eisbärfrauen noch die Mad Dogs die Playoffs der besten vier. Die Berlinerinnen rangierten mit Platz sechs und fünf jeweils einen vor den Mannheimerinnen. Deshalb erwarteten die 100 bis 150 Zuschauer (für Fraueneishockey recht gut besucht) enge Duelle zum Ligastart.

Spiel eins: 0:4 hieß es zu Beginn des dritten Drittels für die Eisbärinnen. 60 Sekunden später erzielte Thea-Marleen Bartell den ersten Treffer für Juniors in der neuen Spielzeit. Die Drangperiode währte nur ein paar Minuten. Kurz vor Schluss schob Fine Raschke mit einem Empty Net für die Mad Dogs zum 5:1 Endstand ein. Die Defizite des Heimteams sind schnell aufgezählt: ineffektives Überzahlspiel, viele Zeitstrafen, druckloses Puckgeschiebe nach vorne.

Spiel zwei: Die 2:3-Niederlage der Eisbärfrauen 18 Stunden nach der Auftaktpleite wirkte knapper, als der Spielverlauf war, meinte Clauberg: »Über weite Strecken waren wir das deutlich bessere Team.« Auch im zweiten Aufeinandertreffen trafen die Gäste spielentscheidend kurz nach dem ersten Bully des Abschlussdrittels. Der Abstauber von Eisbärin Sarah Bobrowski drei Minuten vor der Schlusssirene war nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Jung ist der Headcoach der Eisbärenfrauen, auffallend schlank, mit fein gestutztem Fünftagebart und schwarz umrandeter Brille. Sebastian Becker ist 29 Jahre alt und war Backup-Goalie bei FASS Berlin, dem Viertligisten aus dem Wedding. Es ist seine erste Station hinter der Bande. »Wir wollten ordentlich in die Saison starten.« Das ging schief, dennoch hätten seine Akteurinnen bis zum gegnerischen Tor viel richtig gemacht. Manko: Obwohl man phasenweise dominierte, konnte man nichts Zählbares mitnehmen. »Das ist dann eine Statistik für Verlierer«, räumt Becker ein.

Mit dem Eisbärenlogo gehen die Spielerinnen von Teamleiter Torsten Szyska bereits seit drei Saisons auf Torejagd. Vor der Saison 2017/18 wechselte die OSC Eisladies Berlin zu den Eisbären. Eine Erfolgsgeschichte ist das noch nicht. Jedenfalls datieren die letzten Titel aus der Zeit, als man noch unter dem OSC-Label auf dem Eis stand (Meisterschaft 2010, Pokalsieg 2014). »Der Schritt war aber alternativlos«, betont Szyska. Organisatorisch sei jetzt ein ganz anderer Rahmen gegeben, um Leistungssport zu treiben.

Die Doppelpleite zum Saisonauftakt schmerzt – vor allem: »Ich habe eine Trotzreaktion nach der 1:5-Schlappe vermisst«, ärgert sich Szyska. Tempo, Kampfgeist, Spielfreude, alles das, was das Team in der Vorbereitung ausgezeichnet hatte, fehlte gegen die Mad Dogs. Konsequenzen? »Die Mädels werden sich hinterfragen müssen«, so der Teamleiter. Und spielerisch? »Wir werden den Spielaufbau unter Druck verstärkt trainieren.«

Das wird bitter nötig sein: Am nächsten Wochenende geht es zu den Mitfavoritinnen auf den Meistertitel vom ERC Ingolstadt.