Spaltungen und Bündnisse

Rafael Marchante/REUTERS Podemos-Chef Pablo Iglesias (r.) macht die Sozialdemokraten für das Scheitern der Regierungsbildung verantwortlich

Die politische Landkarte Spaniens ist in der vergangenen Woche noch unüberschaubarer geworden. Damit wird es auch noch schwerer, den Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahlen am 10. November vorherzusagen. Hintergrund ist die Spaltung der Linkspartei Podemos (Wir können). Ihr Mitbegründer Íñigo Errejón kündigte am vergangenen Dienstag an, mit seiner neuen Partei »Más País« (Mehr Land) bei den Wahlen anzutreten. Sie werde auf jeden Fall eine »progressive Regierung« unterstützen, also der sozialdemokratischen PSOE zur Mehrheit im Parlament verhelfen, kündigte er an. Mehr hat der frühere Podemos-Vizechef seinen potentiellen Wählern nicht zu bieten – die neue Partei hat bislang weder ein Programm noch eine Kandidatenliste vorgestellt.

Die Kandidatur von Más País richtet sich vor allem gegen das Wahlbündnis »Unidas Podemos« (UP, Vereint können wir), zu dem sich Errejóns frühere Partei und die Izquierda Unida (IU, Vereinte Linke) zusammengeschlossen haben. Die Allianz ist ohnehin geschwächt, denn bei den Wahlen im April wurde sie nur noch viertstärkste Kraft im spanischen Parlament und verlor 29 Mandate gegenüber dem Ergebnis von 2016. Más País und andere Parteien werfen der UP vor, die Wahl einer Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez verhindert zu haben, weil Podemos-Chef Pablo Iglesias auf die Übernahme von Ministerposten bestanden habe. Der sieht die Schuld dagegen bei den Sozialdemokraten. Seit vier Jahren weigere sich die PSOE »mit der UP zusammen zu regieren«.

Der Chef der Kommunistischen Partei Spaniens (PCE), Enrique Santiago, der für die UP im Parlament sitzt, kritisierte die Gründung von Más País als Versuch »des Systems«, die Einheit der Linken zu zerstören. Beim jährlichen Fest der Partei in der Madrider Vorstadt Rivas erklärte er am Sonnabend, UP sei auch weiterhin das »effizienteste Werkzeug gegen einen neoliberalen Ausschluss«.

Dagegen wird die grüne Partei Equo, die im April noch zusammen mit UP kandidiert hatte, nach einer Mitgliederbefragung ein Bündnis mit Más País eingehen. Daraufhin trat der bisher einzige Parlamentsabgeordnete der Equo, der landesweit bekannte Umweltschützer Juan José López de Uralde, von seinem Amt zurück und kündigte ebenso wie vier weitere Vorstandsmitglieder seiner Partei an, wieder auf den Listen der UP antreten zu wollen. In Murcia erklärten dagegen zwei Podemos-Abgeordnete ihren Übertritt zur Formation von Errejón. Auch die Regionalpartei Chunta Aragonesista in der Provinz Zaragoza, die im April nicht kandidiert hatte, will nun Más País unterstützen. In Andalusien rief Podemos-Chefin Teresa Rodríguez beide Parteien auf, in der Region gemeinsam unter dem Namen »Adelante Andalucía« (Vorwärts Andalusien) anzutreten. Da sie mit diesem Vorstoß keinen Erfolg hatte, kandidiert sie wieder für UP.

Auch in Katalonien gibt es Bewegung auf der Linken. Die antikapitalistische »Candidatura d’Unitat Popular« (CUP, Kandidatur der Volkseinheit), die für ein unabhängiges, sozialistisches Katalonien eintritt, will erstmals an spanischen Parlamentswahlen teilnehmen. »Wir kommen, um dem Staat zu sagen, dass er unsere Leute in Ruhe lassen und aufhören soll, uns zu verhaften«, protestierte Mireia Vehí, frühere Abgeordnete im katalanischen Regionalparlament, gegen die jüngsten Festnahmen von Aktivisten der Unabhängigkeitsbewegung und die Prozesse gegen katalanische Politiker.

Auf der Rechten dürfte die Partido Popular (PP, Volkspartei) wieder etwas zulegen, vor allem auf Kosten der Ciudadanos (Bürger). Ein Versuch der PP, unter dem Namen »España Suma« (Spanien summiert) ein Bündnis mit den Ciudadanos und den Faschisten der Vox zu bilden, ist gescheitert. Die beiden potentiellen Partner wollten nicht mit der von Korruptionsskandalen erschütterten PP gemeinsame Sache machen – obwohl sie in einigen Regionen Koalitionen gebildet haben.