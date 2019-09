Wechsel an Spitze von Thyssen-Krupp

Essen. Der Aufsichtsrat von Thyssen-Krupp hat seine bisherige Vorsitzende Martina Merz zur neuen Vorstandschefin des kriselnden Mischkonzerns ernannt. Die frühere Bosch-Managerin trete für bis zu zwölf Monate die Nachfolge von Guido Kerkhoff an, teilte der Konzern am Montag mit. Merz gehört seit Dezember 2018 dem Kontrollgremium an und und war im Februar an dessen Spitze gerückt. Sie hat angekündigt, den bisherigen Kurs zunächst fortzusetzen. (Reuters/jW)