Leipzig: Erneut Angriff auf Linke-Büro

Leipzig. Am Wochenende ist das Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Cornelia Falken und des Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann in der Stuttgarter Allee in Leipzig-Grünau erneut attackiert worden. Es handelt sich nach Angaben der beiden Parlamentarier um den siebenten Angriff seit der Eröffnung vor eineinhalb Jahren. Am frühen Sonntag morgen wurden demnach die Scheiben mit einem Stein großflächig zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Pellmann, der auch Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Leipziger Stadtrat ist, teilte in einer Erklärung mit, er werde gegenüber den »alten wie neuen Nazis keinen Millimeter« nachgeben. (jW)