VR China begeht 70. Jahrestag

AP Photo/Mark Schiefelbein Junge Pioniere am Tag der Märtyrer auf dem Tiananmen-Platz in Beijing. 30. September 2019

Am 1. Oktober vor 70 Jahren wurde die Volksrepublik China gegründet – anlässlich des Nationalfeiertages sind am Dienstag in der chinesischen Hauptstadt Beijing wie auch an vielen anderen Orten des Landes Feierlichkeiten und Veranstaltungen geplant. Der chinesische Präsident Xi Jinping, gleichzeitig Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), nahm am Montag an einer Feier zur Ehrung von Nationalhelden auf dem Tiananmen-Platz in Beijing teil und besuchte das Mausoleum des Staatsgründers und Revolutionsführers Mao Zedong. Am Vorabend des Nationalfeiertags wird am 30. September in China der Tag der Märtyrer begangen.

Am Dienstag soll die größte Militärparade der chinesischen Geschichte stattfinden, bei der etliche neue Waffen, sämtlich Entwicklungen aus China, gezeigt werden sollen. Im Anschluss werden rund 100.000 chinesische Bürger an einem Umzug zum Nationalfeiertag teilnehmen. Laut China Radio International werde dieser aus 70 Festwagen in 36 Formationen bestehen und die Chang’an-Straße in der Innenstadt Beijings von Osten nach Westen entlangmarschieren. Die Teilnehmer seien Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, erinnert werden solle an den historischen Prozess der Gründung der Volksrepublik, die Umsetzung der Reformen und der Öffnung sowie die Weiterentwicklung des Sozialismus chinesischer Prägung. Beendet wird der Feiertag mit einem Feuerwerk und einer Abendgala in der Großen Halle des Volkes.

Neben der zentralen Veranstaltung in Beijing wird am Dienstag in vielen anderen Orten Chinas gefeiert, darunter auch in den Sonderverwaltungszonen Macao und Hongkong. In beiden Städten soll eine Flaggenzeremonie abgehalten werden, in Macao findet außerdem ein Feuerwerk statt, um den 70. Jahrestag zu begehen, teilte das Informationsbüro Macaos am Samstag mit. Auch in Hongkong sollen trotz anhaltender Unruhen separatistischer Demonstranten Feiern stattfinden, meldete die Stadtregierung Hongkongs bereits vergangene Woche. Eine geplante Demonstration radikaler Kräfte für Dienstag ist hingegen verboten worden. In den vergangenen Tagen kam es wiederholt zu gewalttätigen Ausschreitungen und Angriffen auf die städtische Polizei.

Mit Blick auf die andauernden Unruhen in Hongkong hat Xi Jinping am Montag versichert, dass die Volksrepublik an dem Prinzip »Ein Land – zwei Systeme« festhalten werde, welches der Stadt innenpolitische Freizügigkeit zusichert. Xi sagte am Montag in Beijing, für Hongkong werde auch weiterhin ein »hohes Maß an Autonomie« gelten. Zugleich hob er die Bedeutung einer »geeinten Mutternation« hervor. China werde die seit der Rückgabe Hongkongs durch die frühere britische Kolonialmacht geltenden Regeln auch weiterhin »vollständig und zuverlässig umsetzen«, sagte Xi. Durch gemeinsame Anstrengung werde Hongkong an der Seite des Festlandes »wachsen und Fortschritte machen«. »Einigkeit ist Eisen und Stahl. Einigkeit ist die Quelle von Stärke«, fügte Xi hinzu. (Xinhua/jW)