Umsturz geplant, Schwächere attackiert

Christoph Schmidt/dpa Mutmaßlicher Rechtsterrorist wird vor den Bundesgerichtshof in Karlsruhe gebracht (1.10.2018)

Unter dem Namen »Revolution Chemnitz« haben acht Männer mit »offen nationalsozialistischer Gesinnung« laut Anklage im Herbst 2018 Anschläge auf Flüchtlinge, Andersdenkende und Repräsentanten des Staates geplant. »Sie wollten die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verändern, eine Systemwende herbeiführen«, sagte Bundesanwalt Kai Lohse am Montag zu Beginn des Prozesses gegen die mutmaßlichen Rechtsterroristen am Oberlandesgericht (OLG) Dresden. Die Staatsschutzkammer lehnte den Antrag eines Verteidigers ab, die Öffentlichkeit auszuschließen. Den Angeklagten wird Bildung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Fünf von ihnen werden zudem des schweren Landfriedensbruchs und einer auch der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt. Die 21 bis 32 Jahre alten Männern sollen die Vereinigung »Revolution Chemnitz« im September 2018 in einer Chatgruppe gegründet zu haben. Sie stehen unter dringendem Verdacht, auch die Tötung von Menschen in Kauf genommen zu haben.

Anlass war der gewaltsame Tod eines Deutschen zuvor beim Chemnitzer Stadtfest mit ausländischen Tatverdächtigen. Danach sei beim mutmaßlichen Rädelsführer der Entschluss gereift, den »antideutschen Machenschaften« ein Ende zu bereiten, sagte Lohse. Den Ermittlungen zufolge sollte der 3. Oktober 2018 in Berlin der Auftakt sein.

In der Telegram-Chatgruppe »Planung zur Revolution« war sogar der »Nationalsozialistische Untergrund« (NSU), dessen Mitglieder zehn Menschen getötet hatten, als »Kindergartenvorschulgruppe« im Vergleich zum Vorhaben der Chemnitzer bezeichnet worden. Der zweite Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss bezweifelt derweil in seinem Abschlussbericht, dass die 2007 in Heilbronn ermordete Polizistin Michèle Kiesewetter ein Zufallsopfer war. Das geht aus dem Bericht hervor, der am Montag in Erfurt vorgestellt wurde. Kiesewetter sei in Kriminalitätsbereichen eingesetzt worden, in denen es Berührungspunkte zu rechten Straftätern gegeben habe. Daraus ließe sich ein mögliches Mordmotiv ableiten. (dpa/jW)