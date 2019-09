Todesfalle Moria

Giorgos Moutafis/REUTERS Vater und Sohn flüchten vor Tränengas nach Polizeieinsatz im Lager Moria auf Lesbos (29.9.2019)

»Wenn man 12.000 Menschen in einem Lager für 3.000 unterbringt, lauert der Tod an jeder Ecke«, sagte Gabriel Sakellaridis, Direktor der griechischen Sparte von Amnesty International, letzte Woche nach dem Tod eines fünfjährigen Jungen im Flüchtlingslager von Moria auf Lesbos. Sakellaridis’ Mahnung war keineswegs übertrieben. Bei zwei Bränden im sogenannten Hotspot der griechischen Insel ist am Sonntag nach Angaben des stellvertretenden Ministers für Bürgerschutz Lefteris Economou eine 16jährige Frau afghanischer Abstammung ums Leben gekommen. Der Tod eines Kleinkindes, über den am späten Sonntag abend berichtet worden war, wurde unter Verweis auf die laufenden gerichtsmedizinischen Ermittlungen nicht bestätigt.

Die beiden Feuer waren Informationen der jW zufolge im Flüchtlingslager und im danebenliegenden provisorischen Zeltlager ausgebrochen. Während das Feuer im Zeltlager schnell gelöscht werden konnte, entstand im Flüchtlingslager der Insel erheblicher Schaden. Economou wies Behauptungen, dass es sich dabei um Brandstiftung gehandelt habe, zurück. Das Feuer in der Küche des Flüchtlingslagers soll laut bisherigen Ermittlungen der Feuerwehr auf einen Kurzschluss zurückzuführen sein.

Nach Bekanntwerden des Todes der Frau soll es im überfüllten Auffanglager zu schweren Unruhen gekommen sein. »Wir wurden angegriffen und konnten nicht sofort die Feuer im Lager löschen«, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Feuerwehrleute von Lesbos, Georgios Dinos, im griechischen Fernsehen. Aus Athen wurden zwei Hundertschaften mit einem Militärflugzeug nach Lesbos versetzt. Die Bereitschaftspolizei setzte massiv Tränengas ein, um die »aufgebrachten« Flüchtlinge zurückzudrängen, berichtete das Fernsehen.

Eine Menschenrechtsanwältin, die während des Vorfalls im Lager war und namentlich nicht genannt werden möchte, widerspricht der Darstellung von Feuerwehr und Polizei. »Die Flüchtlinge haben versucht, das Feuer selbst zu löschen, da sich die Feuerwehr verspätet hat«, sagte die Anwältin am Montag gegenüber jW. Als die Polizei eingetroffen sei, hätten die Hundertschaften sofort begonnen, mit Tränengas gegen die Flüchtlinge vorzugehen, da man ohne jeden Grund von gewalttätigen Ausschreitungen ausgegangen sei. Die Menschen hätten sich angegriffen gefühlt und sich zur Wehr gesetzt. Dabei wurde ein Feuerwehrwagen mit Steinen beworfen und beschädigt. Auch Pierre, ein 24jähriger freiwilliger Helfer der Medical Volunteers International aus Frankreich, bestätigt gegenüber jW Verletzungen der Flüchtlinge im Lager durch das Einschreiten der Polizei. »Vor allem Kinder mussten mit schweren Atemproblemen durch das Tränengas kämpfen.«

Angesichts der Brandkatastrophe in Moria forderte Heike Hänsel, stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke, die sofortige Evakuierung und Aufnahme der dort festsitzenden Flüchtlinge in andere EU-Staaten. »Bundesregierung und Europäische Union tragen eine Mitschuld an den Toten und Verletzten im Horrorlager Moria auf Lesbos, weil sie weiterhin auf den zweifelhaften EU-Türkei-Flüchtlingsdeal setzen, der verhindert, dass Flüchtlinge die griechischen Inseln verlassen dürfen, und so zu immer größeren Freiluftgefängnissen führt«, erklärte Hänsel am Montag. Währenddessen hält die Bundesregierung immer noch am Abkommen mit Ankara fest und pocht auf schnellere Rückführungen von Flüchtlingen von den Ägäisinseln in die Türkei. Dies sei ein Teil der Lösung, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.