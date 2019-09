Die Tauben auf dem Dach

Adrees Latif/REUTERS Bestrickend schön: Ein Taubenpaar

Für unsere Eltern

Kühler ist es geworden, man kennt das kaum mehr, zwanzig Grad, im Arbeitszimmer am Computer bemerkten wir in den vergangenen Tagen aus dem Augenwinkel, dass sich nebenan stetig etwas vertikal bewegte, hinauf und hinunter, und als wir aus dem Fenster sahen, sahen wir, wie die eine Türkentaube auf einem Querbalken unter dem Balkon des Nachbarn ausharrte und die andere ihr Zweige und Reiser zutrug. Die beiden, scheu wie Tiefseefische, die Tränke im Garten nur aufsuchend, wenn man gehörigen Abstand hält, bauten in diesem Jahr noch einmal ein Nest.

Der Garten wird heuer nun nicht mehr gegossen, ausgenommen sind die Kübel mit der Fuchsie, dem Sonnenhut und der Feschen Fanny, umfänglich wie ein Hüpfball für Riesen, an ihr tun sich Bienen, Schwebfliegen, klein und schmal wie abgebrochene Bleistiftminen, und eine Hornisse gütlich.

An der Seitenwand der gelben Garagen der Wasserhahn und die grüne Gießkanne – und unter der Kanne ein Weberknecht mit einem orange leuchtenden Körper. Man soll nicht denken, der Weberknecht habe keinen eigenen Willen.

Die Kanne gefüllt, zur Feschen Fanny hinübergetragen, dort ein bestrickender Admiral (Vanessa atalanta), alle Eitelkeit der Edelfalter, ja der ganzen Erde dürfte er auf sich versammeln.

Eine Futterstelle linker Hand unter den Sonnenblumen, zwei Häuflein gerösteter Haferflocken vor dem rechten Garagentor, das geöffnet sein muss, so fürchten sich die Vögel nicht.

Bange ist dem Türkentaubenpaar, sanft und dezent getönt sind sie beide, gleichwohl, auch vor den Spatzen weichen sie zumeist zurück, aber der Hunger besiegt bisweilen die Angst, und sie kehren kurz ein.

Heute morgen hatten wir vergessen, Futter auszulegen und die Wasserschalen zu reinigen und frisch zu füllen. Früh hatten wir die Arbeit aufgenommen, uns abgeseilt in den Textschacht, wir stierten auf den Bildschirm und ließen ab und an die Tasten klappern. Einmal hoben wir den Kopf, und drei Meter vor uns, auf dem First der nämlichen alten Waschküche, saßen zweisam die Türkentauben, putzten sich gegenseitig, ruhten, blickten uns an und zwischendurch hinüber zum Äsungsplatz.

Dann ließen sie sich zur Garage hinabfallen. Wir standen auf, schoben den Stuhl zurück, gingen vor die Tür und richteten für sie das Frühstück an.