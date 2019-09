UN verurteilen Luftangriffe im Jemen

Hani Mohammed/AP Photo Jemenitische Ansarollah-Kämpfer am 21. September mit ihren Waffen

Sanaa. Die Vereinten Nationen haben zwei Luftangriffe der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition im Jemen verurteilt. Nach Angaben der UN wurde am Montag bei einer Bombardierung in der Provinz Amran eine Moschee getroffen, sieben Menschen seien getötet worden. Am Dienstag starben demnach bei einem Luftangriff in der Provinz Dali 15 Menschen. Solche »Tragödien« seien »zutiefst beunruhigend«, erklärte die Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Jemen, Lise Grande, am späten Dienstag abend. Allein in diesem Jahr seien in dem Konflikt 700 Zivilisten getötet und 1.600 verletzt worden. (dpa/jW)