aron Doster-USA TODAY Sports/REUTERS Immerhin schön schnell: Aryna Sabalenka, die erste Titelverteidigerin dieser Saison

Für einige ist nach den US Open die Tennissaison bereits vorbei. Nichts von Bedeutung passiert mehr, auf Wiedersehen bis Neujahr in Australien. Das gilt zumindest für diejenigen, die dem Irrglauben anhängen, relevantes Tennis würde nur bei den vier Majors gespielt. Für alle anderen beginnt in der Herbstsaison das große Abstauben bei den großen Turnieren in Asien, vornehmlich in Japan und in der VR China. Für die Spielerinnenvereinigung WTA ist der Saisonschlussspurt in Asien wesentlich wichtiger als für die Herren der ATP, die immerhin noch eine halbwegs intakte europäische Hallensaison spielen. Auf der WTA-Tour sind davon nur noch Rudimente geblieben – Linz, Luxemburg und Moskau in den ersten beiden Oktoberwochen.

Gut die Hälfte der aktuellen Top-20-Spielerinnen stammt aus Ländern in Mittel- und Osteuropa. Tennisturniere höherer Kategorie sind dort allerdings rar geworden. Um so überraschender kam dann Mitte September die Ankündigung, dass im nächsten Sommer ausgerechnet im halb verfallenen Sandkasten des Steffi-Graf-Stadions an der Hundekehle in Berlin ein WTA-Turnier der »Premier«-Kategorie stattfinden soll. Im Vorfeld von Wim­bledon selbstverständlich auf Rasen. Es klingt nach einem Abenteuer.

In den aktuellen Top 20 sind auch zwei asiatische Spielerinnen. Wang Qiang aus der VR China, seit heute von Platz 16 auf 20 abgerutscht, und natürlich die Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka auf Platz vier. Sie spielt nominell für Japan, hat aber einen haitianischen Vater und lebt seit frühester Kindheit in Florida. Osaka eröffnete ihre asiatische Saison vorletzte Woche beim »Premier«-Turnier in – Osaka und gewann den Titel ohne Satzverlust. Im Zentrum der Asien-Saison der WTA stehen jedoch die beiden großen chinesischen Turniere – das vergangene Woche ausgespielte »Premier 5« in Wuhan und die in dieser Woche ausgetragenen China Open in Beijing, beide ungefähr äquivalent zu einem ATP Masters 1000.

Das Turnier in Wuhan ist ein merkwürdiges. Es wurde 2014 ins Leben gerufen, der Hauptsponsor ist die örtliche Automobilindustrie. Wuhan ist so etwas wie das chinesische Wolfsburg, nur viel, viel größer und mit Jahrhunderte zurückreichender kultureller Tradition. Die Wahl fiel auf die Stadt allerdings aus einem anderen Grund. Hier wurde die ehemalige Weltklassespielerin Li Na geboren, deren verletzungsbedingter Rücktritt ausgerechnet im Jahr der Turnierpremiere das offensichtliche ökonomische Kalkül durchkreuzte. Wuhan ist dennoch exemplarisch für das chinesische Expansionsexperiment der WTA. Hoch dotiert, frisch aus der Retorte und nicht zuletzt völlig unabhängig von der ATP. So wird zum Beispiel das »Premier Mandatory« diese Woche in Beijing parallel zu einem ATP 500 ausgetragen. Nicht so in Wuhan. Dafür sind die dortigen Plätze schnell. Sehr schnell. Fast wie in alten Zeiten. Mit Antitennis einer Simona Halep oder Elina Switolina kann man dort keinen Blumentopf gewinnen. Zumindest das ist sehr erfrischend.

Die diesjährige, insgesamt sechste Wuhan-Ausgabe sah nun die Titelverteidigung von Aryna Sabalenka. Sie gewann mit 6:3, 3:6, 6:1 gegen die US-amerikanische Überraschungsfinalistin Alison Riske. Es war merkwürdigerweise die erste Titelverteidigung bei einem WTA-Turnier in dieser Saison. Ebenso merkwürdig, dass es ein Rematch des Finales des ersten chinesischen Saisonturniers in der ersten Januarwoche in Shenzhen war. Auch da gewann die Belorussin gegen Riske in drei Sätzen.

In Shenzhen wird ab dem 28. Oktober erstmalig ein wesentlich bedeutsameres Turnier stattfinden – die WTA Finals der besten acht Spielerinnen der Weltrangliste mit einem Rekordpreisgeld von 14 Millionen US-Dollar. Weder Sabalenka noch Riske haben eine realistische Chance, sich dafür zu qualifizieren. Offiziell dabei sind allerdings bisher nur die Weltranglistenerste Ashleigh Barty, die in Wuhan im Halbfinale gegen Sabalenka verlor, sowie Karolina Pliskova, deren Ambitionen, selbst Weltranglistenerste zu werden, am Samstag bereits in der ersten Runde von Beijing vorläufig begraben wurden. Sie verlor 5:7, 6:3. 5:7 gegen Jelena Ostapenko, obwohl diese im Verlauf des Matches sagenhafte 24 (!) Doppelfehler schlug.

In Beijing geht es nun vornehmlich um den Zugang zu den ganz großen Fleischtöpfen in Shenzhen.