Aufholjagd im Programm

Eriko Sugita/REUTERS Prosperierend: Die Finanz- und Industriemetropole Shanghai

China hat innerhalb der letzten Jahrzehnte einen auch im Weltmaßstab bemerkenswerten wirtschaftlichen Aufschwung hingelegt und zählt heute von der ökonomischen Leistungsfähigkeit her zweifelsfrei zu den Großmächten. Dass diese wirtschaftliche Entwicklung nicht von einer »politischen Öffnung« hin zum bürgerlich-liberalen Parlamentarismus begleitet wurde, sorgt bei »westlichen« Beobachtern aller Schattierungen bis heute für Verwirrung. Auch die marxistische Linke hat erkennbare Probleme mit der Tatsache, dass die Entwicklung Chinas hin zu einer kapitalistischen Großmacht unter der Regie einer kommunistischen Partei erfolgte.

Der Sinologe Felix Wemheuer ist Professor an der Universität Köln. Sein Buch über »Chinas große Umwälzung« macht den Eindruck einer Zusammenfassung verschiedener Vorlesungsmanuskripte zum Thema. Wemheuer beginnt seine Geschichte über Chinas »Aufstieg im Weltsystem« im Jahr 1949 – das vormoderne Großreich und den Zeitraum der beginnenden bürgerlichen Umwälzungen klammert er weitgehend aus. Im Vorwort charakterisiert er die Entwicklung des Landes als eine Form nachholender Modernisierung, die allerdings – im Gegensatz zu zahlreichen anderen »Zuspätkommern« in Afrika und Teilen Asiens – tatsächlich gelungen ist. Begleitet worden sei diese Modernisierung von einer erheblichen Beeinträchtigung der Umwelt, sozialen Verwerfungen und von einer Explosion der urbanen Bevölkerung.

Wemheuer nutzt bei seiner Untersuchung des chinesischen Weges in die kapitalistische Moderne den Analyserahmen von Marx und zitiert reichlich aus dem »Kapital«. Er schildert den Aufstieg Chinas als Ergebnis des Konfliktes mit entwickelten europäischen Staaten, die diesen Aufstieg auszubremsen versuchten. Es ließe sich darüber streiten, ob Wemheuers Aufteilung der Welt in »Zentren, Semiperipherie und Peripherie« immer noch zeitgemäß ist. Und die im Buch vertretene These, bei den »Kadern von Partei und Staat« handele es sich um eine eigene Klasse, würde Marx sicher nicht akzeptieren.

Strukturierte Informationen zur chinesischen Wirtschaftsentwicklung finden sich bei Wemheuer leider nur in Ansätzen. Das Buch liest sich über weite Strecken wie eine Ideologiegeschichte des Maoismus. Diverse ideologische Schwenks und Machtkämpfe innerhalb der Parteispitze werden detailliert beschrieben. Wemheuer zufolge war die Aufholjagd gegenüber den industriell entwickelten Ländern bereits seit den 1930er Jahren in der Programmatik der chinesischen Kommunisten verankert. Die nachfolgenden Auseinandersetzungen unter den Parteiführern drehten sich insbesondere darum, wie dieses Ziel am schnellsten erreicht werden könne – auch, weil die ersten Versuche einer betont kollektivistischen Modernisierung wenig erfolgreich waren.

Den Beginn der »Erfolgsgeschichte« Chinas datiert der Autor auf 1978, das Jahr der »wirtschaftlichen Öffnung«. Er behandelt diesen Schwenk allerdings vorrangig in seiner politischen Dimension (offener Frontwechsel Chinas im globalen Konflikt zwischen der Sowjetunion und den USA). Dass die chinesische Wirtschaft damit erst einmal zu einem Zulieferbetrieb für die USA transformiert wurde, wird allenfalls angedeutet. Mehr Platz finden die nachfolgenden sozialen Konflikte.

Trotz vieler für den deutschen Leser neuer Informationen hinterlässt das Buch einen zwiespältigen Eindruck. Die von Wemheuer verwendeten Begriffe »Staatskapitalismus«, »Semisozialismus« und »Staatsklasse« erklären bei näherem Hinsehen gar nichts. Dass der Autor diese Begriffe überwiegend nicht definiert, ist unglücklich. Dass die Ökonomie aller heute hochentwickelten kapitalistischen Länder Europas in ihrer frühen Phase auf staatlich geförderten Industrialisierungsprojekten basierte, dazu findet sich im Buch nichts. Auch die Analyse des inzwischen erreichten Zustandes lässt Fragen offen: Dass heute große Teile der chinesischen Wirtschaft von Privatunternehmen beherrscht werden und einige der reichsten Menschen unseres Planeten chinesische Staatsbürger sind, wird vom Autor erwähnt, aber nicht weiter vertieft.