Fast zwangsläufige Bewegung

Als Alexandre (Melvil Poupaud) zum ersten Mal im Film »Gelobt sei Gott« auftaucht, drängt er gleich zum Aufbruch. Er ist da mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern in der Kirche. Danach pendelt er im Zug zwischen Lyon und Paris oder ist zu Fuß auf dem Weg zu einem Termin. Ähnliches gilt für François (Denis Ménochet), den zweiten Protagonisten, der mit seiner Familie auf dem Land lebt. Er eilt seltener energischen Schrittes durch Lyon, dafür sieht man ihn regelmäßig sein Auto über Landstraßen steuern. Und wenn er mal zu Hause oder im Büro telefoniert, bleibt er jedenfalls nicht still sitzen.

Diese Rastlosigkeit ist in François Ozons 20. Spielfilm ein Kontrapunkt zur Textlastigkeit. »Gelobt sei Gott« basiert auf Rechercheergebnissen, auf E-Mails und Erlebnisberichten. Durch Korrespondenzen und Onlinepublikationen wurde die Aufdeckung eines realen Missbrauchsskandals vorangetrieben, den dieser Film rekapituliert und der vor sieben Monaten in der Verurteilung des Lyoner Kardinals Barbarin zu einer Bewährungsstrafe wegen Vertuschung gipfelte. Um den Tatsachen gerecht zu werden, muss Ozon, der auch das Drehbuch verfasst hat, Missbrauchsopfer und Kirchenvertreter regelmäßig beim Tippen und Lesen am Computer zeigen. Zum Ausgleich verlangt die Bildebene, wenn Originalquellen aus dem Off eingesprochen werden, fast zwangsläufig nach Bewegung.

Die Unruhe, die der französische Filmemacher ohne Kamerahektik oder Stakkatoschnitte erzeugt, entspricht gewissermaßen der Traumatisierung von Alexandre und François. Daran erinnert, wie ein Priester sie in der Kindheit sexuell missbrauchte, reagieren beide unabhängig voneinander zunächst mit betonter Abgeklärtheit – um dann mit regelrechter Besessenheit für die Aufarbeitung des Verbrechens zu kämpfen. Alexan­dre drängt in der Annahme, Barbarin (François Marthouret) wisse nichts von dem pädophilen Priester in seiner Diözese, auf eine kircheninterne Lösung. François wiederum macht nach Beginn der polizeilichen Ermittlungen Leidensgenossen ausfindig und den Missbrauch publik.

Das Medienecho, das die Gründung eines Opfervereins findet, ruft den dritten ruhelosen Protagonisten auf den Plan. Nach einer der kurzen Rückblenden, mit denen Ozon die Verbrechen des Priesters Preynats (Bernard Verley) andeutet, ist Emmanuel (Swann Arlaud) beim Joggen zu sehen und scheint vor der Vergangenheit davonzulaufen. Diesem Zweck dienen womöglich auch seine waghalsigen Motorradfahrten.

Die Hauptfiguren sind im allgemeinen realen Vorbildern nachgebildet, aber der Filmemacher weicht immer wieder auch gezielt von der Realität ab, indem er etwa Emmanuel an Epilepsie leiden lässt – einer Krankheit, deren Betroffene von den Bewegungen des eigenen Körpers überwältigt werden.

Was die Erzählung vorantreibt, hat Ozon als »Dominoeffekt« beschrieben. Es gibt jeweils einen Anstoß von außen, der die Hauptfiguren in Bewegung geraten lässt, wobei sie die Richtung nur bedingt selbst bestimmen können. Die Bewegungsenergie kann sich auch erschöpfen. Alexandre tritt an den Rand, nachdem er den Verlauf der Geschichte eine knappe Stunde lang fast alleine bestimmt hat.

Die drei Männer tragen auf unterschiedliche Weise zur gemeinsamen Sache bei. Zwar lässt uns Ozon nicht wissen, welche Berufe genau Alexandre und François im Bankwesen beziehungsweise in der Baubranche ausüben. Um so detailreicher skizziert er die sozialen Hintergründe, vor denen die Traumatisierung ihre je individuelle Wirkung entfaltet. Im Falle Alexandres scheinen die Ressourcen einer großbürgerlichen Familie den Mangel an emotionaler Unterstützung kompensiert zu haben, wohingegen im Falle des arbeitslosen Emmanuel die Liebe einer verrenteten Mutter, die offenbar erst seit ihrer Scheidung in einfachen Verhältnissen lebt, den sozialen Absturz des Sohnes nicht aufhalten konnte.

Schön ist die Selbstverständlichkeit, mit der Ozon die Männer ihre Gemeinsamkeiten erkennen lässt. Sie sind sehr verschieden, was Temperament, Scharfsinn, Einstellung zum Katholizismus angeht. Klar wird auch, dass die mediale Aufmerksamkeit dem einen oder anderen schmeichelt. Aber die Mitglieder des Opfervereins können individuelle Sonderlichkeiten und einzelne dumme Ideen mit diskreter Milde übergehen, so dass das gemeinsame Interesse stets im Blick bleibt.

Diese Darstellung erschiene idealisiert, wenn das Geschehen nicht in der banalen Wirklichkeit verankert wäre. Ozon setzt auf diffuses natürliches Licht, filmt Innenraumszenen zumeist in Fensternähe. Groß wirkt der Kontrast zum bunten Glas der Kirchenfenster. Ihr himmlischer Schimmer nimmt in »Gelobt sei Gott« das dämonische Rotlicht eines Fotolabors vorweg, in dem Preynat bevorzugt sein Unwesen trieb.