Clodagh Kilcoyne/REUTERS Überreste eines »Bonfires« in der Arbeitersiedlung »New Lodge« im Norden Belfasts (9.8.2017)

Eine entdeckte Autobombe und Molotowcocktails bei Ausschreitungen im nordirischen Grenzort Derry im September, zuvor in demselben Stadtteil der tödliche Schuss auf die Journalistin Lyra McKee im April: Hat der bevorstehende »Brexit«, also der Austritt Großbritanniens aus der EU, den Nordirlandkonflikt wieder entfacht?

Der »Brexit« ist mehr ein Vorwand zur Eskalation für einen Haufen meist junger, unzufriedener Männer. Die Folge sind Zusammenschlüsse verschiedener republikanischer Gruppen, die sich jetzt »New IRA« nennen. In Derry gibt es schon seit langem keine Hoffnung, keine Wohnungen, keine Arbeit. Früher oder später wäre eh wieder etwas passiert. Es ist nach wie vor eine vernachlässigte Region, die weder eine Schnellstraße noch eine Zuganbindung zum wichtigen Flughafen in Belfast hat. Außerdem ist die Grenze zur Republik Irland keine fünf Meilen entfernt.

Wird es im Falle einer »harten Grenze« zwischen Nordirland und Irland zu noch mehr Spannungen kommen?

Dafür hätte man dann zumindest einen weiteren Grund. Die Linke hätte unter diesen Bedingungen die Möglichkeit, eine Lösung für die Grenzfrage in Irland zu artikulieren. Heißt: die Grenze loswerden und einen gänzlich neuen Staat errichten, eine sozialistische Republik der 32 Bezirke Irlands. In Nordirland gibt es viele Angehörige einer schwach unionistischen Mittelschicht, die Großbritannien zwar nicht verlassen möchten, aber nichts gegen Katholiken haben. Der »Brexit« lässt sie eventuell noch weniger sektierisch denken, da es an ihren Geldbeutel geht.

War der »Brexit« der Auslöser für diese sich verändernde Lage?

Zunächst hat es nach dem Karfreitagsabkommen 1998 einen damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben, von dem beide Seiten profitierten. Seitdem 2008 die Weltfinanzkrise eintrat, die ich für den großen Auslöser aller folgenden Ereignisse halte, verstärkten sich die sektiererischen Untertöne wieder.

Wer steht in dieser Konstellation auf welcher Seite?

Die Republik Irland ist und bleibt Teil der Europäischen Union. Ihr politisch möglichst eng verbunden zu bleiben, ist für liberale, bourgeoise Nationalisten in Nordirland der naheliegende Grund, warum sie sich gegen den »Brexit« aussprechen. Der Grundtenor lautet: Wenn du Ire bist, willst du so einfach wie möglich über die Grenze kommen. Wenn du Unionist bist, nimmst du hingegen lieber eine harte Grenze in Kauf, anstatt die Verbindungen zum Vereinigten Königreich aufs Spiel zu setzen.

Sind die steigenden Spannungen auch in Belfast zu bemerken?

Im Laufe des Sommers gab es wieder vermehrt »Bonfires« (kontrolliertes, offenes Feuer, jW) in den ärmeren katholischen Vierteln. Vor allem betraf das die Arbeitersiedlung »New Lodge« in Nordbelfast, wo Wohnungsnot herrscht. Während des Nordirlandkonflikts entzündete man die Bonfires in den nationalistisch-republikanischen Gegenden immer dann, wenn die britische Regierung Hausdurchsuchungs- und Internierungsaktionen abhielt.

Warum hat das Thema sozialer Wohnraum einen so hohen Stellenwert im Programm Ihrer Partei?

Die Lage in der Stadt Belfast ist stark durch den Konflikt geprägt. Noch in den 1960er Jahren war sozialer Wohnbau Sache der jeweiligen Bezirksverwaltung. Diese waren waren meist entweder in der Hand der Unionist Party oder der Nationalist Party. Das führte dazu, dass beispielsweise eine »unionistische« Fünf-Zimmer-Wohnung lieber an eine alleinstehende Frau als an eine katholische Familie auf der Warteliste gegeben wurde, und umgekehrt. Um diese Probleme zu lösen, startete man eines der progressivsten Wohnbauprojekte in ganz Europa, was in Belfast sehr gut funktionierte. Doch im Zuge von Privatisierungen stiegen die Mieten immer stärker, neuer Wohnraum wird nicht gebaut. In den traditionell unionistischen Vierteln stehen Wohnungen leer, während in den katholischen Arbeitervierteln Wohnraum benötigt wird. Das sind Themen, die die Leute viel mehr interessieren als sektiererische Fragen.