Minusrekord in Afghanistan

Parwiz/REUTERS Warten vor einer Wahlkabine in Dschalalabad am Samstag

Mit einer außergewöhnlich geringen Beteiligung hat am Sonnabend die Präsidentenwahl in Afghanistan stattgefunden. Gesicherte Zahlen gibt es noch nicht, aber in den internationalen Medien überwiegt die Schätzung, dass nicht viel mehr als zwei Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben haben. Das wäre grob gerechnet nur etwa ein Fünftel der Personen gewesen, die als Wähler registriert sind. So wenig waren es noch nie. Die Beteiligung an der ersten Präsidentenwahl 2004 war offiziell mit 83,7 Prozent angegeben worden. 2009 sollen es noch 47,6 Prozent und 2014 in der Stichwahl 38,9 Prozent gewesen sein.

Diese Zahlen, selbst wenn sie korrekt wären, zeichnen aber ein falsches Bild von der Lage, weil sie sich nicht auf die Wahlberechtigten, sondern nur auf die in den Wählerlisten Registrierten beziehen. Zu dieser Wahl hatten sich 6,33 Millionen Männer und 3,33 Millionen Frauen, zusammen also 9,66 Millionen, registrieren lassen. Die Zahl der Wahlberechtigten wird jedoch mit mindestens 13,5 Millionen angegeben. Das berichten derzeit die wenigen Medien, die diesen Punkt überhaupt erwähnen, und so stand es auch im Antrag der deutschen Regierung vom 13. Fe­bruar zur Fortführung des Bundeswehreinsatzes. Aber der Nachrichtensender N-TV hatte schon am 19. August 2009 berichtet, dass 17 Millionen Afghanen »nach Angaben der Wahlkommission als Wähler registriert« seien.

Wie bei früheren Gelegenheiten hatten auch an diesem Sonnabend viele registrierte Wähler nicht die Möglichkeit, von ihrem Recht Gebrauch zu machen. Schon einige Wochen vor der Wahl stand fest, dass von den 7.366 Wahllokalen nur für 5.373 überhaupt Arbeitspläne bestanden, während die übrigen rund 2.000 »aus Sicherheitsgründen« geschlossen bleiben würden. Kurz vor dem Wahltag wurde diese Zahl sogar noch vergrößert, so dass schließlich nur in ungefähr 4.000 Einrichtungen abgestimmt werden konnte.

Auch dort wurden viele Wähler abgewiesen, beispielsweise weil sie angeblich nicht in die Listen eingetragen waren oder der »Sticker«, mit dem ihre Personalausweise bei der Registrierung markiert worden waren, von den Scannern nicht akzeptiert wurde. Zum zweiten Mal wurde bei einer afghanischen Wahl ein biometrisches System zur Gesichtserkennung eingesetzt, was zu weiteren Störungen führte: Entweder versagten die Geräte, oder sie konnten von den Wahlhelfern nicht richtig bedient werden. 1.200 bis 1.300 Wahllokale hatten keine Internetverbindung.

Die Taliban hatten angedroht, die Durchführung der Wahl »mit allen Mitteln« verhindern zu wollen, da sie ein »Schwindel« sei. Bei Anschlägen der Aufständischen in Kabul am 28. Juli und am 17. September in der Provinz Parwan wurden zusammen mindestens 48 Menschen getötet und fast 100 verletzt. Beide Anschläge richteten sich gegen die Kampagne des Amtsinhabers Aschraf Ghani. Der Wahltag selbst verlief jedoch nach ersten Berichten vergleichsweise »ruhig«, auch wenn ein Taliban-Sprecher behauptete, seine Organisation habe 314 größere und kleinere Angriffe durchgeführt. Die Regierung hatte nach eigenen Angaben 72.000 Angehörige der Sicherheitskräfte zum Schutz der Wahllokale eingesetzt und weitere 30.000 in Reserve gehalten.

18 Kandidaten standen auf dem Stimmzettel, von denen aber vier ihre Bewerbung schon zurückgezogen hatten. Als aussichtsreich galten nur Ghani und der »Geschäftsführer der Regierung«, Abdullah Abdullah. Beide waren schon 2014 Konkurrenten gewesen und hatten, da Abdullah den Wahlsieg von Ghani nicht anerkennen wollte, auf Druck der US-Regierung eine »Einheitsregierung« gebildet. Ghani ist auch jetzt Favorit. Ein vorläufiges Wahlergebnis wird am 19. Oktober erwartet, ein endgültiges erst am 7. November. Danach würde es, falls Ghani nicht die absolute Mehrheit erreicht hat, eine Stichwahl geben.