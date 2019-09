Zehntausende auf der Flucht in Nordnigeria

Lagos. Im Norden Nigerias eskaliert die Gewalt durch marodierende Banden. In den vergangenen zehn Monaten seien 40.000 Menschen ins benachbarte Niger geflüchtet, berichtete das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Freitag in Genf. In Nordnigeria selbst seien nach Schätzungen zusätzlich 200.000 Menschen auf der Flucht. Für die jüngste Gewalt machten Geflüchtete nicht die islamistische Terrorgruppe Boko Haram verantwortlich, die in der Region seit Jahren die Bevölkerung terrorisiert, sagte ein UNHCR-Sprecher. (dpa/jW)