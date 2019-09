Klimaproteste in Neuseeland

Wellington. Aus Protest gegen unzureichende Maßnahmen zum Klimaschutz sind in Neuseeland am Freitag mehrere zehntausend Menschen auf die Straße gegangen. Die Veranstalter sprachen am Freitag von landesweit 170.000 Teilnehmern. Damit läuteten sie die weltweiten Kundgebungen der »Fridays for Future«-Bewegung zum Abschluss der internationalen Aktionswoche ein. Auch in vielen anderen Ländern waren für Freitag Proteste gegen fehlende Anstrengungen für den Klimaschutz geplant. (dpa/jW)