Syrien: Rojava-Vertreter in Verfassungkomitee

Damaskus. Vertreter der als Rojava bekannten Selbstverwaltungsregion in Nordostsyrien sollen nun doch am syrischen Verfassungskomitee beteiligt werden. Das erklärte der Sonderbeauftragte der US-Regierung für Syrien, James Jeffrey, am Freitag laut dem Rojava-Informationszentrum (RIC). Jeffrey sagte demnach, dass unter den direkt von den Vereinten Nationen ausgewählten Teilnehmern auch Vertreter der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) bzw. ihres politischen Arms, des Demokratischen Syrienrates, sein werden. Darunter sei allerdings »kein einziger« kurdischer Repräsentant aus Nordostsyrien, berichtete SDK-Sprecher Mustafa Bali. Die türkische Regierung und ihr nahestehende syrische Oppositionskräfte wehren sich vehement gegen eine Beteiligung von nordsyrischen Kurden an dem Verfassungsrat, zu dem von der Regierung in Damaskus und dem verhandlungsbereiten Teil der Opposition jeweils 50 Vertreter entsandt werden. Weitere 50 Teilnehmer werden direkt von den Vereinten Nationen ausgewählt.