Washington begrenzt Flüchtlingsaufnahme

Washington. Die US-Regierung will die ohnehin schon historisch niedrige Grenze für die Aufnahme neuer Flüchtlinge abermals senken. Im Wirtschaftsjahr 2020 (Oktober 2019 bis September 2020) sollen höchstens 18.000 Menschen ins Land gelassen werden, wie das Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit) erklärte. Im nun schon fast abgelaufenen Wirtschaftsjahr liegt die Grenze bei 30.000 Flüchtlingen. Die Regierung von Präsident Donald Trump hat die Aufnahmebereitschaft für Schutzsuchende aus aller Welt in den letzten Jahren drastisch gesenkt. (dpa/jW)