Milliarden für die Bahn

Christophe Gateau/dpa Wer ist schneller? Die Bahn kommt regelmäßig zu spät

Die Deutsche Bahn AG (DB) will bis 2030 rund 156 Milliarden Euro in eine »funktionale und leistungsfähige Infrastruktur« investieren, wie Vorstandsmitglied Ronald Pofalla am Freitag ankündigte. Jetzt komme es darauf an, diese gewaltige Summe auch abarbeiten zu können. Denn allein, um das zusätzliche Geld für Erhalt und Instandsetzung der Schienenwege abzurufen, seien 900 zusätzliche Stellen notwendig. Wegen fehlender Investitionen in der Vergangenheit sieht sich die Bahn einem gewaltigen Sanierungsstau gegenüber.

Statt sich vorrangig um die Überholung des maroden Streckennetzes zu kümmern, soll es mit digitaler Leit- und Sicherungstechnik ausgestattet werden und die Kapazität so bis 2030 um ein Drittel auf rund 1,45 Milliarden Kilometer erhöht werden. Damit will der Konzern eine Milliarde zusätzliche Kunden gewinnen sowie 70 Prozent mehr Güterverkehr erreichen. Die Forderung nach einer stärkeren Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene gibt es seit Jahrzehnten, und trotz Rekordinvestitionen ist die Bahn diesem Ziel bisher nicht näher gekommen.

Die angekündigte Summe setzt sich zusammen aus dem von Bund und Bahn im Juli vereinbarten Investitionspaket von rund 86 Milliarden Euro bis 2030 und den zusätzlichen elf Milliarden Euro Eigenkapital, die im »Klimapaket« beschlossen wurden. Außerdem sollen die Bundesmittel für den Nahverkehr mit Bus und Bahn steigen, woran die DB in dem Zeitraum einen Anteil von drei Milliarden Euro habe. Der »Bedarfsplan Schiene« des Bundes, die Digitalisierung der Schiene und weitere Einzelprogramme brächten 40,5 Milliarden Euro, weitere 5,5 Milliarden Euro könnten aus Strukturhilfen nach dem Kohleausstieg fließen, zudem etwa 16 Milliarden Euro von Bund und Ländern für Lärmschutz.

Zum Dauerbrenner Pünktlichkeit bei der Bahn konnte Pofalla vermelden, dass 76,5 Prozent aller Fernzüge seit Jahresbeginn rechtzeitig ankamen bzw. nach Bahndefinition mit höchstens knapp sechs Minuten Verspätung. Damit schneide man 1,6 Prozentpunkte besser ab, als im vergangenen Jahr. Damals war die angestrebte Quote aber mit 82 Prozent offenbar zu hoch gewesen, so dass jetzt das Erreichen eines nach unten korrigierten Jahresziels verkündet werden konnte. Für das nächste Jahr gibt man sich wieder etwas mutiger und hat sich »die 78 Prozent vorgenommen«. (dpa/jW)