Lübcke-Nachfolger im Amt

Swen Pförtner/dpa Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU, r.) übergab am Freitag die Amtseinführungsurkunde an den neuen Kasseler Regierungspräsidenten Hermann-Josef Klüber (CDU)

Fast vier Monate nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist sein Nachfolger am Freitag ins Amt eingeführt worden. Hessens Innenminister Peter Beuth übergab Lübckes bisherigem Stellvertreter Hermann-Josef Klüber (alle CDU) um die Mittagszeit in Kassel die Ernennungsurkunde, wie das Landesinnenministerium mitteilte. Unterdessen werden immer mehr Details über die beiden Hauptverdächtigen im Mordfall Lübcke bekannt.

Der 65jährige, der im Herbst 2015 die rechte Szene gegen sich aufgebracht hatte, indem er die Aufnahme von Flüchtlingen verteidigte, war in der Nacht zum 2. Juni tot auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha gefunden worden. Laut Obduktion war er mit einer Kurzwaffe aus nächster Nähe erschossen worden. Ende Juni hatte der festgenommene Neonazi Stephan Ernst den Mord gestanden. Allerdings nahm er die detaillierte Aussage schon nach wenigen Tagen zurück.

Neben Ernst befindet sich zur Zeit Markus H. in Untersuchungshaft. Er soll von den Mordplänen gewusst und Ernst darin bestärkt haben – so die Einschätzung des Bundesgerichtshofs (BGH), der im August eine Haftbeschwerde von H. abwies. In der Begründung des BGH-Beschlusses wurde ausgeführt, dass beide Verdächtigen gemeinsam Schießübungen durchgeführt und an rechten Aufmärschen teilgenommen hätten. Die antifaschistische Recherchegruppe Exif veröffentlichte am Donnerstag im Internet Fotos von Ernst und H. bei der Anreise zur AfD-Demonstration am 1. September 2018 in Chemnitz. Dort war ein Deutschkubaner durch einen Messerangriff ums Leben gekommen, tatverdächtig waren ausländische Staatsbürger. Daraufhin hatte es nicht nur von Rechten dominierte »Trauermärsche«, sondern auch Aufrufe zur Selbstjustiz gegen Asylsuchende und Migranten sowie rassistische Übergriffe gegeben. Es folgten rund 120 Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung.

Der Verfassungsschutz hatte Ernst angeblich seit 2009 nicht mehr in der rechten Szene bemerkt, als er im Juni festgenommen wurde. (jW)