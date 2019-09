Honigkuchen im Endstadium. SPD-Dramedy on Tour

Uwe Anspach/dpa »Fast wie im richtigen Fernsehen«

Man könnte es an und für sich lustig finden, ist es aber nicht. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) tingelt mit 14 Möchtegernvorsitzenden durch die Lande wie eine Commedia-dell’arte-Truppe, nur ohne Harlekin, Pierrot und Colombina. Angeblich auf der Suche nach neuen Parteivorsitzenden, inszeniert die Altpartei eine Castingshow mit minderbegabten Komödianten, die so umnachtet wie zielsicher dem nächsten Desaster entgegentorkeln. Otto Normalverbraucher schwankt zwischen Unverständnis und Mitleid, ist aber vor allem peinlich berührt. Es ist fast wie im richtigen Fernsehen bei »Berlin – Tag und Nacht«.

Ein sozialdemokratischer Hoffnungsträger ist auf der Tour ausgestiegen, genauer gesagt wurde er eingefangen und sicher zurückgebracht: Der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner befindet sich wieder im Hamburger Panoptikum, Abteilung Sicherheitspolitik, Ohrbrillies und Arschgeweih, als einer der 99 Luftballons aus den 80ern.

Noch vor dem Tourauftakt Anfang September hatte die Oberbürgermeisterin von Flensburg, Simone Lange, klein beigegeben – eine Frau, die zuverlässig dort auftaucht, wo sie nichts zu suchen hat (zuletzt etwa bei der Initiative »Aufstehen« von und mit Sahra Wagenknecht oder als Gegenkandidatin von Andrea Nahles beim SPD-Sonderparteitag 2018). Was auch immer diese »Kandidatin« macht, es passt wie krause Petersilie auf Zwetschgenkuchen.

Im Rennen sind nach wie vor Ralf Stegner (ein ernsthafter Kandidat für den Fernsehpreis »Stegner des Jahres« für das fröhlichste Honigkuchengesicht im Endstadium) mit seiner Domina Gesine Schwan, einer rüstigen Seniorin, die immer noch eine allerletzte Anmerkung in petto hat. Auch Olaf Scholz, ein Quittje (Hochdeutscher), der tut, als wäre er König von Barmbek und würde seine westfälische Herkunft in der einstudierten Rolle des Pfeffersack-Scholzomaten restlos vergessen lassen, und seine Partnerin Klara Geywitz segeln im lauen Gegenwind wacker durch die Republik. Und nicht zuletzt die zur allgemeinen Verblüffung favorisierten »No-Wa-Bo« mit »Sa-Es« aus NRW. Die anderen acht Verdächtigen firmieren (als vier Pärchen) aktuell eher unter »ferner liefen«.

Warum die SPD bei der angeblichen Besetzung des Parteivorsitzes in der konservativen Mann-Frau-Geschlechterroutine steckenbleibt und nicht zum Beispiel mit einem schwul-lesbischen oder differenten Pärchen aus Niedersachsen aufwartet (wie wäre es mit Schröder/Gabriel?), ist unklar und bedarf einer Erklärung. Beim heutigen Tourtermin in der Braunschweiger Stadthalle soll die Show um ein Event des evangelischen Kirchentags ergänzt werden und jeder Kandidat sich am Vulvenmalen versuchen. Das große Finale der Nullnummernrevue ist für den 12. Oktober in München geplant.