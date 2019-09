Sachwalter für »Condor« gestellt

Frankfurt/Main. Die deutsche Fluglinie »Condor« bekommt nach der Pleite ihres britischen Mutterkonzerns »Thomas Cook« den Sanierungsexperten Lucas Flöther an die Seite gestellt. Er sei vom Amtsgericht Frankfurt/Main als vorläufiger Sachwalter bestellt worden, sagte Flöther am Donnerstag der dpa. Zuvor hatte die Wirtschaftswoche berichtet, dass das Gericht ein Schutzschirmverfahren genehmigt hat, das verhindern soll, dass Geld an den Mutterkonzern abfließt. Aus Berlin hat »Condor« einen Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro bekommen, das Unternehmen setzt den Betrieb bislang fort. (dpa/jW)