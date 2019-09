Chemiewerk in Flammen

DOUSSAL QUENTIN/ REUTERS

In einem als besonders gefährlich geltenden Chemiewerk in der nordfranzösischen Stadt Rouen ist am Donnerstag ein Großbrand ausgebrochen, der auch die Wasserqualität der Seine bedrohte. Es bestehe »das Risiko, dass die Seine durch überlaufende Rückhaltebecken verschmutzt wird«, sagte der Präfekt der Normandie, Pierre-André Durand, am Donnerstag. Die Feuerwehr bemühe sich, gefährliche Chemieprodukte von den Flammen fernzuhalten. Gebäude im Umkreis von 500 Metern wurden evakuiert. Schulen und Kindergärten blieben geschlossen. (AFP/jW)